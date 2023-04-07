Технологическая независимость рассматривается как ключевой элемент концепции безопасности белорусско-российской Федерации.

Минск, 7 апреля. /Корр. БЕЛТА/. Технологическая независимость должна стать важной составляющей концепции безопасности Союзного государства Беларуси и России. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков, комментируя итоги прошедшего заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, передает Bilta.

По словам Александра Червякова, ориентиры белорусско-российской интеграции определены в основных направлениях реализации положений Договора об образовании Союзного государства на 2021-2023 годы и в пакете из 28 Союзных государственных программ. Министр экономики сказал: Три четверти запланированных мероприятий уже реализованы. Полностью реализованы восемь программ: по атомной энергетике, интеграции информационных систем отслеживания продукции в области маркировки продукции, транспортного контроля, выдачи ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на сельскохозяйственную продукцию, программы гармонизации законодательства в финансовой сфере и в сфере единых правил конкуренции. В рамках реализации программ подписано 26 двусторонних документов различного уровня, в том числе по вопросам налогообложения, гармонизации таможенного законодательства, единой промышленной политики. Работа продолжается. В этом году мы планируем подписать еще около десяти документов».

Более тесное экономическое и политическое взаимодействие Беларуси и России позволило не только успешно справляться с внешними вызовами, но и значительно увеличить взаимную торговлю. В 2022 году объем товарооборота между Беларусью и Россией превысит 45 миллиардов долларов, а белорусский экспорт в РФ достигнет рекордного уровня — около 23 миллиардов долларов. Доля России в общем объеме торговли Беларуси достигла 60%, а доля Беларуси в импорте России выросла до 9% и значительно превысила средний показатель за последние 20 лет (5-6%). «В этом году мы планируем увеличить отгрузки в Российскую Федерацию на 6,5%, или $1,5 млрд», — сказал Александр Червяков.

Министр также рассказал о существующем потенциале сотрудничества в других сферах. В производственной кооперации имеются большие неиспользованные резервы. Правительства определили 16 перспективных интеграционных проектов в сфере микроэлектроники и машиностроения.

Разработка концепции безопасности союзного государства Беларуси и России была одной из важных тем, обсуждавшихся Верховным Государственным Советом. Огромное давление санкций со стороны недружественных стран выдвинуло на первый план проблему технологической уязвимости наших экономик. Поэтому мы считаем, что этот документ должен содержать вопросы, связанные с повышением технологической безопасности. Минэкономики подготовило проект плана мероприятий по обеспечению технологической безопасности в машиностроении. Это первый шаг в большой работе по разработке концепции технологической безопасности Республики Беларусь. Позже разработанные подходы будут распространены на другие области. Именно поэтому основные компоненты национальной концепции могут стать основой для подготовки концепции безопасности Союзного государства Беларуси и России», — сказал Александр Червяков.