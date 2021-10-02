Только для любителей собак | Новости, спорт, вакансии

Мы можем весь день говорить о наших историях или историях наших друзей о душераздирающих подробностях, связанных со смертью домашней собаки, и о том, как мы переживаем эту потерю. Но как насчет собачьей стороны истории, когда он теряет своего хозяина? Мой дядя Том и тетя Юнис Райли владели огромным ранчо площадью 4000 акров в одной миле к югу от Кармела, штат Калифорния. У них были брат и сестра из бордер-колли, которые всегда были с ними.

Когда тетя Онис умерла, ее собака больше никогда не могла войти в дом, поэтому дядя Том отдал собаку одному из фермеров, живших на участке.

Однако эта история о “Леди,” Собака Саранак-Лейк принадлежала мистеру и миссис Гордон и Маргарет Янг Партридж, которые жили в роскошном доме на Саут-Стрит, 15, их дочери миссис Мэри Береа и миссис Марте Велк.

Гордон был директором Adirondack National Bank and Trust Company, которая позже объединилась с Marine Midland Bank, который стал вице-президентом и президентом гольф-клуба Saranac Lake.

Я не знала мистера Партриджа лично, но помню, что он всегда носил костюм и галстук безупречно, как и многие сегодняшние телеведущие, а одежду, казалось, никогда раньше не носили. Мистер Партридж внезапно скончался в 1969 году в возрасте 66 лет вскоре после выхода на пенсию. Некролог «Энтерпрайза» в то время рассказал нам, как этот человек умер.

«Мистер Партридж внезапно скончался сегодня утром в своем доме до восьми утра. Вчера он играл в гольф и собирался снова сыграть сегодня. Однако сегодня утром он плохо себя чувствовал, и вызвали доктора Брэдли Сейджмана. быть намного лучше, и он разговаривал на столе. Стол был с доктором Сейджманом, когда он внезапно почувствовал головокружение и умер от сердечного приступа ».

Благодаря Марии Берии у меня есть такая история:

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Дама не бомж

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Говард Райли

(“Энтерпрайз”, декабрь 1969 г.)

«Сегодня утром перед зданием« Энтерпрайза »стояла дама, где она стоит почти каждое утро, глядя на входную дверь, виляя хвостом и лая.

«Эта леди известна не меньше, чем любой дилер на Мэйн-стрит. В течение рабочей недели она работает в обычное время в Марин-Мидленд, рядом с« Энтерпрайз ».

“Она верная собака, и она все еще может надеяться, что ее покойный хозяин Гордон Партридж однажды появится в офисе.

Ронни Лихи, президент банка, похоже, не против делить офис с леди, которая, конечно, не проводит там целый день. У нее есть определенное количество остановок на Мейн-стрит, где ее гладят, кормят и разговаривают. о.

“Только изредка она может сейчас так высоко подняться перед этим столом. Дама старая, ее раздражает какая-то часть ног, и поговаривали о строительстве пандуса для этой женщины. Иногда она позвольте мне протянуть руку, но сегодня утром, когда я обнял его, чтобы поднять, я решил, что не стоит того, чтобы просто получить печенье от Роуз Дест, поэтому он вернулся в банк.

«Я часто видел, как миссис Партридж проезжала мимо банка в конце дня, чтобы привести леди домой. Как и самый избалованный банкир на Уолл-стрит, миссис Партридж должна открыть заднюю дверь и помочь даме в машине, где она затем сидит как богатая вдова, которая смотрит в заднее окно, пока шофер везет ее домой на лимузине.

«Я не знаю, сколько ей сейчас лет. Почему-то мне кажется, что это один из группы щенков (в основном колли), которые родились от собаки, принадлежащей Арту Хиггинсу, когда он был здесь в банке. искал щенка и только что получил его, когда Арт позвонил ему и дал мне. Это должно было случиться где-то в 1957 году, после того, как русские заложили свою знаменитую собаку.СпутникВ космос, потому что семья назвала нашего нового питомца.Ринни Ван Спутник “просто чтобы представить небольшой класс в названии.

Иногда утром в газетах, когда проходила конференция высокого уровня, все должно было остановиться, чтобы дама получила хороший материал, потому что она стояла у стола Роуз, лаяла и виляла хвостом, пока она не ждала ее.

«Она настоящая леди, и все ее друзья с улицы желают ей счастливого Рождества и здорового Нового года.

«Эта собака настолько умна, что некоторые члены банды подумывали взять ее на снегоходе, чтобы пойти на работу, но ограничения на оборудование, установленные Советом деревни, привели к этому мозговому штурму».