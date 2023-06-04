Том Холландер «предупредил» об открытии почты из России во время «антипутинской» игры

Том Холландер сказал, что он «более осторожен» в отношении любого поста из России, который попадает на сцену Вест-Энда, где он играет главную роль в «антипутинской» послевоенной пьесе на Украине.

55-летняя звезда «Белого лотоса» играет бизнесмена-миллиардера Бориса Березовского вместе со своим партнером по «Темным началам» Уиллом Кейном, который играет Владимира Путина в «Патриотах» в театре Ноэля Кауарда.

Обладатель Bafta актер появился в воскресенье с Лорой Куэнсберг, где его спросили, изменился ли его подход к пьесе, учитывая, что Питер Морган написал ее до вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Холландер сказал: «Теперь, когда мы находимся в состоянии войны, изменилось то, что я гораздо осторожнее открываю любую работу, которая появляется на сцене из России.

«Мы воюем, а не мы, и мы, очевидно, делаем пьесу, которая красноречиво говорит против Путина, и поэтому я такой:« О, я, наверное, не буду это открывать »».

Когда его спросили, чувствует ли он себя мишенью, взяв на себя эту роль, он сказал: «Нет, я думаю, что это немного опаснее, чем до войны, вот и все.

«Мы не делаем эту пресную (Антона) Чеховскую пьесу, мы делаем что-то о ярких персонажах, догоняющих Запад. Это просто причина не открывать все на почту».

Холландер описал пьесу как «моральную историю» о ком-то, кто идет на войну с дьяволом и проигрывает.

Он добавил: «Все они были патриотами, Путин лоялен, он нравственный человек.

«Березовский по-своему моралист, как и (Александр) Литвиненко. Все эти персонажи, о которых мы узнаем, все они борются за душу России и все они чувствовали, что поступают правильно, и в этом трагедия. ».