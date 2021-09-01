Треугольник Индия-Россия-Япония исследует новый геополитический союз

Индия намерена предпринять важные шаги в области, которая часто упускается из виду в Индо-Тихоокеанском регионе. В нем рассматривается возможность проведения специальной трехсторонней встречи между Индией, Россией и Японией во время шестого выпуска предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, Россия.

Взаимодействие с Россией в ее Тихоокеанском регионе поможет Индии выйти за рамки Quad Group и поможет России достичь целей экономического партнерства на Дальнем Востоке.

У Индии прочные связи как с Россией, так и с Японией. Дели разделяет общие интересы в области безопасности и экономики с Токио, а два члена «четверки» сталкиваются с общим врагом в Китае.

У Индии есть отношения с Россией, часто описываемые как «всепогодные» и «проверенные временем», что особенно подчеркивается сегодняшними отношениями в области безопасности. Однако в последнее время Индия и Россия не всегда были на одной стороне. Квад, возможно, полностью защищал Индию, Японию и Австралию, но, что касается России, это оплот во главе с США против Китая, который в настоящее время расходится со своими стратегическими интересами. .

Москва реализовала это с Пекином только потому, что стратегический и экономический вес Китая помогает США уравновесить Россию. Если сила России снова возрастет, она сможет использовать больше стратегической независимости, и мы даже увидим трещины в отношениях между Россией и Китаем. Однако до тех пор, пока такое развитие событий не произойдет, Индии будет сложно творчески вовлечь Россию в решение проблем Индо-Тихоокеанского региона.

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Помимо связей в области безопасности и Индо-Тихоокеанского региона, Индия и Япония могут работать с Россией в Арктике, где есть география и инфраструктура, а также инфраструктура Дальнего Востока России и Северного морского пути (СМП).

Япония возлагает большие надежды на возможности перевалки грузов в Европу по Северному морскому пути и Транссибирской магистрали. Маршрут перевалки СМП-Транссибирь займет 57-62 дня через Суэцкий канал, что на 20-27 дней больше, чем по СМП.

Индия, со своей стороны, вложила значительные средства в экономику Дальнего Востока России и теперь стремится координировать эти усилия с Японией. В настоящее время предпринимаются попытки установить трехсторонний маршрут между Японией и Россией. С этой целью Индия уже провела переговоры по Треку II между представителями трех стран, хотя они имеют узкую направленность на несколько торговых вопросов, но не имеют широкого стратегического видения.

Ключевым фактором в тройке Индия-Россия-Япония является то, что Индия имеет лучшие отношения с обеими странами, чем друг с другом. Россия и Япония не только имеют очень разные отношения с США и Китаем, но и имеют давний региональный спор по Курильским островам в конце Второй мировой войны. Четыре южных Курильских острова – Идруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан – отошли к России в результате имперского завоевания Японии. Сегодня Россия считает контроль над этими островами столь же стратегически важным, как гарант ее способности получить доступ к открытым водам Тихого океана.

Были предприняты усилия для разрешения этого спора. Совсем недавно бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ предпринял значительные дипломатические усилия со своей «Программой экономического сотрудничества из восьми пунктов» в ожидании мирного соглашения и, возможно, возвращения островов, на которые претендуют японцы. Однако ничего определенного из этих усилий не вышло.

Что еще хуже, японские частные компании, как правило, опасаются инвестировать в российскую экономику из-за опасений, что они подчиняются российскому национальному законодательству, а не международному праву, и ожидая убытков на перекрестке западных санкций против России.

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В 2020 году Россия также приняла новые законы, предусматривающие уголовную ответственность за предоставление или отстаивание региональных уступок. Это отражение широко распространенного общественного мнения, которое не желает отчуждать какую-либо часть России, будь то из какой-либо части России, включая различные международные споры вокруг них (Крым, Курилы или Калининград).

Россия недавно объявила, что создаст новую зону, освобожденную от налогов и пошлин, на Курильских островах, и в ближайшие пять лет в этом регионе будет наблюдаться значительный рост. Россия предложила всем странам, включая Японию, воспользоваться этой возможностью, но реакция японского правительства, прессы и дипломатов была не чем иным, как сбивающим с толку. Ясно, что тихий голос партнера-посредника считает обе стороны беспристрастными и нуждается в их доверенном лице.

Вот где Индия может вмешаться. Помощь в улучшении отношений между Россией и Японией поможет достичь многих целей Индии. Улучшение российско-японских отношений не только предоставит больше экономических возможностей всем трем странам, но и еще больше укрепит отношения между двумя странами с Китаем. Любая роль Индии в разрешении или урегулировании разногласий между Россией и Японией значительно повысит ее престиж.

Такие дипломатические усилия не беспрецедентны для Индии. В годы после обретения независимости он оказывал добрые услуги для решения многих глобальных проблем. Самое главное, что во время корейского конфликта Индия играла ключевую роль в Комиссии по перемещению нейтральных стран.

Индия может выступать посредником между Россией и Японией только в том случае, если этого хотят обе страны. Однако, если они это сделают, Индии следует сосредоточить внимание на споре о Курильских островах и северных территориях и помочь странам приблизиться к решению, даже если оно носит временный характер.

Возможной трехсторонней встречей может стать матч открытия Индии. Немного дипломатии на северо-востоке Индо-Тихоокеанского региона может иметь большое значение.

Адитья Парикх – исследователь в Институте Дакшасила, независимом сетевом аналитическом центре и школе государственной политики, базирующейся в Бангалоре.

Высказанные идеи носят личный характер