Триллер “Темный шпион”, который бьет по пульсу подписчиков Netflix

«Наследие лжи» – это остросюжетный шпионский триллер с антикремлевским политическим посланием. Скотт Адкинс играет Мартина Бакстера, бывшего агента МИ-6, чья жена умерла, оставив его преследуемым и вынужденным сам воспитывать их дочь (Хонор Книфси). Неспособный быть никем иным, кроме безжалостного бывшего парня из МИ-6, он берет ее в подпольные бои ММА и учит стрелять на заброшенном складе. Вы знаете, просто традиционные вещи отца и дочери.

Вынужденный вернуться в драку, когда российские агенты похищают его дочь, Мартин должен объединиться с украинским репортером (Юлией Соболь), чтобы найти видеоклип, в котором говорится о причастности российского правительства к ее похищению. Сценарист, режиссер и продюсер фильма – Адриан Пол. Снято в Лондоне и Киеве, Украина (через IMDb).

Сам Адкинс – британский мастер боевых искусств, который произвел фурор как выдающаяся звезда боевиков, транслируемых напрямую на видео по запросу. Он выполняет множество собственных трюков, и его хореография – одна из лучших, которые вы увидите за пределами фильмов «Джон Уик». (Примечательно, что он уже появится в “Джон Уик 4”.Его фильмы имеют небольшой бюджет, но никогда не кажутся дешевыми, потому что они хорошо сняты и имеют такое захватывающее действие.

Рейтинг томатометра «Наследие лжи» составляет 86%. гнилые помидорыКритики хвалили его скорее за боевые сцены, чем за сюжет, который вы, вероятно, видели миллион раз раньше. Имея это в виду, если вы хотите посмотреть что-то, что заставит ваше сердце биться чаще, «Наследие лжи» определенно поможет.