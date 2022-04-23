Туристический катер с 26 пассажирами пропал без вести на севере Японии после сигнала бедствия

Японская береговая охрана заявила, что туристическое судно с 26 людьми на борту пропало без вести в ледяных водах северной Японии в субботу, через несколько часов после того, как было отправлено сообщение о том, что оно тонет.

После более чем 10 часов интенсивных поисков с участием шести патрульных катеров, пяти самолетов и водолазов выживших обнаружено не было. Береговая охрана заявила, что продолжит поиски ночью.

Береговая охрана сообщила, что 19-тонное судно Kazu 1 сделало экстренный вызов в начале дня, сообщив, что нос корабля затонул и начал тонуть и наклоняться, когда оно двигалось у западного побережья полуострова Ширетоко на северном острове Хоккайдо. .

По данным береговой охраны, с тех пор туристический катер потерял связь. Она добавила, что на лодке находились 24 пассажира, в том числе двое детей и два члена экипажа.

Средняя температура моря в апреле в национальном парке Ширетоко чуть выше нуля.

Судовой оператор Shiretoko Pleasure Cruise сказал, что не может комментировать ситуацию, потому что ему приходится отвечать на звонки семей обеспокоенных пассажиров.

Премьер-министр Фумио Кисида, присутствовавший на двухдневном водном саммите в Кумамото на юге Японии, в воскресенье отменил свою программу и должен был вернуться в Токио, чтобы разобраться с пропавшим судном, сообщает NHK.

По данным местного рыболовецкого кооператива, около полудня в этом районе наблюдались высокие волны и сильный ветер. По сообщениям японских СМИ, рыбацкие лодки вернулись в порт до полудня из-за непогоды.

NHK сообщила, что есть предупреждение о волнах высотой до 9 футов.

Ёсихико Ямада, профессор морских наук Токайского университета, сказал, что судно, вероятно, отнесло от суши после того, как оно перевернулось на высоких волнах, и было повреждено, затоплено и, возможно, затонуло. Туристический катер такого размера обычно не имеет спасательной шлюпки, и пассажиры, вероятно, не могут прыгнуть с тонущего корабля с закрытыми окнами, скорее всего, для защиты от сильного ветра.

В интервью TBS TV Ямада сказал, что существует небольшая вероятность того, что лодка столкнулась с китом.

Низкие температуры и сильный ветер могут вызвать переохлаждение и поставить пассажиров в суровые условия для выживания, сказал Джон Эйб, вице-президент Общества исследований спасения и выживания. «Это очень серьезное заболевание, особенно когда оно мокрое», — сказал Абэ TBS.

Согласно веб-сайту оператора, экскурсия длится около трех часов и предлагает потрясающий вид на западное побережье полуострова, включая природу и животных, таких как киты, дельфины и бурый медведь. Национальный парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен как самая южная область для наблюдения за дрейфующим морским льдом.