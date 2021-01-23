Тысячи жителей Гонконга заблокированы, чтобы сдержать коронавирус

Гонконг (AFP) – В субботу тысячи жителей Гонконга были заблокированы в беспрецедентной попытке сдержать обострение эпидемии в городе, заявили власти.

С ноября Гонконг изо всех сил пытается сдержать новую волну коронавируса. За последние два месяца было зарегистрировано более 4300 случаев, что составляет почти 40% от общего количества в городе.

Случаи коронавируса в районе Яо Цим Монг Гонконга – рабочем районе со старыми зданиями и разделенными квартирами – составили около половины случаев заражения за последнюю неделю.

Испытания сточных вод в этом районе выявили более концентрированное воздействие вируса, вызывая опасения, что плохо построенные водопроводные системы и отсутствие вентиляции в разделенных блоках могут представлять собой потенциальный путь распространения вируса.

Власти сообщили в заявлении в субботу, что район с 16 зданиями в Яо Цимонге будет закрыт до тех пор, пока все жители не будут проверены. Жителям не разрешат покидать свои дома до тех пор, пока они не получат результаты анализов, чтобы предотвратить передачу.

«Лица, подлежащие обязательному тестированию, должны оставаться на своих рабочих местах до тех пор, пока все идентифицированные в районе лица не будут проверены и результаты тестов не будут подтверждены», – говорится в заявлении правительства.

Гонконг ранее избегал блокады в городе во время пандемии, а в июле прошлого года лидер Кэрри Лам заявила, что власти не будут принимать такие «крайние меры», если у них не будет другого выбора.

Правительство заявило, что ограничения, объявленные в 4 часа утра в Гонконге, будут отменены в течение 48 часов.

Он призвал работодателей проявлять осмотрительность и избегать увольнения сотрудников, пострадавших от ограничений и не имеющих возможности выходить на работу.

В Гонконге было зарегистрировано в общей сложности 9 929 случаев заражения, 168 смертей зарегистрированы по состоянию на пятницу.