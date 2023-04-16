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Тысячи израильтян вышли на новые акции протеста против судебной реформы | Новости протеста

16 апреля, 2023
Toma Kulikov

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил предложенную реформу в конце марта, но противники хотят ее отменить.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Израиля в знак протеста против плана правительства по реформированию судебной системы, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить спорные предложения.

По данным израильского 12-го канала, на основную демонстрацию в Тель-Авиве в субботу пришло более 100 000 человек, а небольшие демонстрации прошли по всей стране. Контрпротесты также запланированы в нескольких местах.

Организаторы протеста, которые организуют эти еженедельные протесты более трех месяцев, стремятся сохранить импульс и усилить давление на Нетаньяху и его правительство до тех пор, пока предложенные изменения не будут отменены.

Столкнувшись с противодействием со стороны гражданского общества, части вооруженных сил и даже внутри своего правительства, Нетаньяху в конце марта приостановил планы реформ, заявив, что хочет «избежать гражданской войны».

План даст Нетаньяху, которого судят по обвинению в коррупции, и его союзникам в более ястребином правительстве Израиля будет иметь решающее слово при назначении судей страны.

В акции протеста в Тель-Авиве приняли участие десятки тысяч человек. [Ariel Schalit/AP Photo]

Это также дает парламенту, который контролируется его союзниками, право отменять решения Верховного суда и ограничивать возможности суда по пересмотру законов.

Противники заявили, что это разрушит систему сдержек и противовесов, сосредоточив власть в руках Нетаньяху и его союзников в парламенте.

Они также сказали, что у Нетаньяху есть конфликт интересов во время судебного разбирательства.

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