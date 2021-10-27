Тысячи существ Мертвого моря наводнили пляжи Великобритании

Шэрон Белл, жительница Марски у моря, сказала CNN, что она гуляла по пляжу возле своего дома каждый день и за последние несколько недель наблюдала «постоянное скопление мягких ракообразных».
Белл сказала, что она пошла на пляж в понедельник утром и была потрясена, увидев, что «водоросли скопились до уровня талии, но они были довольно полными, и я имею в виду тысячи мертвых крабов и живых крабов, всех видов, а также омаров».
Она сказала CNN, что снова посетила пляж в среду, только чтобы обнаружить, что запах был «таким ужасным», поскольку груды крабов «начали разлагаться».
Агентство по окружающей среде Великобритании сообщило CNN, что оно работает с Центром окружающей среды, рыболовства и аквакультуры и Управлением по охране рыболовства северо-восточного побережья, чтобы выяснить, почему сотни мертвых крабов были выброшены вдоль берега в устье реки Тис и близлежащие пляжи.
«Образцы были собраны из воды, донных отложений, мидий и крабов», – сказал CNN представитель агентства по охране окружающей среды и отправил на анализ, «чтобы посмотреть, способствовало ли загрязнение гибели животных».
Джейкоб Янг, представляющий прибрежный город Редкар в британском парламенте, в воскресенье написал в Твиттере, что события в районе Коутса «чрезвычайно тревожны».
Белл сказала, что они с мужем потратили более четырех часов, пытаясь вернуть в воду как можно больше выживших крабов, пойманных в ловушку водорослей.
«Ужасно видеть, как они лежат там», – сказала она. «Это печально, потому что это хороший район для жизни».
Белл добавила, что надеется, что местные жители получат ответы. «Если это была антропогенная авария, и мы действительно ее сделали, нам, очевидно, нужно убедиться, что это больше не повторится», – сказала она.
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