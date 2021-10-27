Тысячи существ Мертвого моря наводнили пляжи Великобритании

Шэрон Белл, жительница Марски у моря, сказала CNN, что она гуляла по пляжу возле своего дома каждый день и за последние несколько недель наблюдала «постоянное скопление мягких ракообразных».

Белл сказала, что она пошла на пляж в понедельник утром и была потрясена, увидев, что «водоросли скопились до уровня талии, но они были довольно полными, и я имею в виду тысячи мертвых крабов и живых крабов, всех видов, а также омаров».

Она сказала CNN, что снова посетила пляж в среду, только чтобы обнаружить, что запах был «таким ужасным», поскольку груды крабов «начали разлагаться».

Агентство по окружающей среде Великобритании сообщило CNN, что оно работает с Центром окружающей среды, рыболовства и аквакультуры и Управлением по охране рыболовства северо-восточного побережья, чтобы выяснить, почему сотни мертвых крабов были выброшены вдоль берега в устье реки Тис и близлежащие пляжи.