«Убийцу» Путину нужно не дать убить Навального

Когда президент Джо Байден согласился с ведущим новостей, что Владимир Путин был «убийцей», я сначала подумал, что это тактическая ошибка.

Не то чтобы российский лидер не убийца, он отправил агентов, чтобы убивать диссидентов за границей и травить лидера оппозиции Алексея Навального у себя дома – не говоря уже об убийствах десятков других российских активистов и журналистов во время его правления.

Однако я подумал, что лучше было бы противостоять Путину наедине, чтобы сказать ему, что, в отличие от Дональда Трампа, Байден и союзники США отвергли фальшивое российское отрицание. Таким образом, с Москвой все еще можно вести необходимые дела, но без всяких иллюзий и смысла.

Однако похоже, что Путину, несмотря на его резкую критику “убийственного” бренда Байдена, все равно, увидит ли мир, как он убивает Навального. Когда лидер оппозиции вернулся домой из жизненно необходимого лечения в Берлине, его посадили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям и отправили в одну из самых печально известных тюрем России. После того, как он снова серьезно заболел и ему отказали в медицинской помощи, он объявляет голодовку и может умереть в тюрьме.

Путин явно считает, что он может безнаказанно убивать лидеров оппозиции (точно так же, как Си Цзиньпин считает, что он может сокрушить демократию Гонконга и безнаказанно посадить в тюрьму миллион уйгуров). Санкции США и Европы не остановили ни одного из лидеров в их стремлении продемонстрировать, что авторитарные режимы сильнее демократии.

Текущая опасность, с которой сталкивается Навальный, является предупреждением о том, что демократии должны найти более эффективный способ реагирования.

Этот 44-летний российский борец с коррупцией, у которого появилась популярная сеть последователей по всей стране через социальные сети, содержится в колонии строгого режима «Покров ИК-2» и печально известен своим жестоким обращением.

Названный «опасным для полетов» – несмотря на то, что он добровольно вернулся из Германии – охранников Навального каждые 90 минут будят охранники с фонариками. Это для тех, кто все еще страдает от последствий отравления различными запрещенными нервными отравами советских времен, кто сейчас не может чувствовать свою правую ногу и испытывает сильную боль.

«Я имею право позвонить врачу и получить лекарство». Он сказал в Instagram-посте со своим именем: «Мне ни того, ни другого не дали, по глупости». Он сообщил, что получил шесть выговоров в течение двух недель в тюрьме за такие нарушения, как пробуждение встать на 10 минут раньше или в рубашке, чтобы увидеться с адвокатом.

По словам Евгении Альбац, российского независимого журналиста и друга Навального, такие выговоры означают, что в освобождении Навалина может быть отказано раньше, и его могут отправить в морозильную камеру с жесткими условиями.

«Дело не в справедливости. Альбатц сказал мне по телефону из Москвы». [the Kremlin] Они чувствуют, что могут делать все, что захотят. Они убивали людей по всей Европе, и Путину это сошло с рук. Мировые лидеры говорят грубые слова, но ничего не произошло ».

Между тем, пациент Навальный мог умереть.

Лидер оппозиции явно разозлил президента России великолепно созданными видеороликами на YouTube, в том числе видеороликом огромного прибрежного дворца на берегу Черного моря, построенного для Путина, причем дворец снимали с дронов. Видео собрало более 90 миллионов просмотров.

Российский лидер должен опасаться привлекательности Навального для молодого поколения, даже несмотря на то, что политическому активисту запретили баллотироваться на любой пост, а тысячи его сторонников были заключены в тюрьму. Врачи, которые лечили его впервые в России при отравлении, умирают.

Самое шокирующее в деле Навального – очевидное чувство безнаказанности в Кремле. Так называемые санкции Магнитского за нарушение прав человека, принятые Конгрессом США от имени убитого юриста, не удержали Кремль, а экономические санкции в отношении России не изменили поведения Путина – в отношении убийств, проникновения в американские институты или вывод войск из страны. Крым или восточная Украина.

Совершенно необходимо, чтобы Байден и союзники Путина по НАТО дали понять, что смерть Навального станет красной линией. Уже одно это может предотвратить его смерть в тюрьме и обеспечить ему жизненно важную медицинскую помощь.

Обращение с Навальным является предупреждением о том, что Соединенные Штаты и Европа должны найти способ, вместе и вне рамок санкций, убедить Путина в том, что он не может безнаказанно высмеивать международные стандарты. Возможно, дело Навального наконец убедит Германию согласиться на мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2» со стороны России.

Что касается Соединенных Штатов, то, как знает Байден, более важная задача для страны – восстановить свою инфраструктуру и оживить свои технологии, поэтому автократы снова отнесутся к этому серьезно.

Труди Рубин – обозреватель Philadelphia Inquirer. © 2021 The Philadelphia Inquirer. Распространяется Content Agency Tribune.