Удержание шин: Continental требует 94000 шин из-за возможной потери протектора шины

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Проверьте резину на колесах, потому что производитель шин Континентальный В четверг было объявлено об изъятии 94 000 шин. Эти шины либо продавались производителям автомобилей и устанавливались в качестве стандартного оборудования, либо покупались потребителями, когда на их автомобили устанавливались новые шины.

Проблема заключается в возможности частичной или полной потери протектора из-за возможной внезапной потери воздуха или отслоения края ремня. Обратите внимание, в розыгрыше участвуют универсальные марки и шины Continental Barum. Потеря протектора шины увеличивает риск столкновения, и Continental уверена, что в партии, произведенной на ее заводе в Иллинойсе, есть не менее 203 дефектных шин. Компания добавила, что ей не известно ни о каких несчастных случаях или травмах, связанных с отзывом.

Потребители, которые приобрели какие-либо шины на вторичном рынке или вместе с текущим автомобилем, получат уведомление по электронной почте в ближайшие недели. После этого Continental планирует бесплатно заменить шины для клиентов.

Концепция шин Continental Future надувается при движении Посмотреть все фото