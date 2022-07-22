Уильям Шетнер и Дольф Лундгрен отмечают 40-летие He-Man на Comic-Con

САН-ДИЕГО — С силой Серого Черепа — и кучей детской ностальгии по 80-м — Хи-Мэну 40 лет.

Mattel почтила память персонажа, который появился в фильмах, на телевидении, в играх, комиксах и романах на Comic-Con в Сан-Диего в четверг. Дольф Лундгрен, сыгравший Хи-Мена в «Властелинах Вселенной» 1987 года, как будто пронес воспоминания в кадре, на котором также неожиданно фигурирует икона «Звездного пути» Уильям Шатнер, а модератором выступил Кевин Смит, сценарист и исполнительный продюсер сериала Netflix. Властелины Вселенной. «Вселенная: Откровение» и грядущий сиквел «Революции».

Смит лично рассказал о своих отношениях с Хи-Меном (официальный день рождения которого приходится на 12 октября) и вырос на мультфильмах. «Каждый день я могу рассчитывать на одно и то же шоу как друг или член семьи». Но когда речь шла об Откровении, он больше сосредоточился на альтер-эго Хи-Мена, принце Адаме, чем на мускулистом герое.

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Смит объяснил, что окружающие Адама люди «уже знают, как они к нему относятся. Они посадили его в коробку». «Но принц Адам знает, что в глубине души он самый могущественный человек во вселенной. Для того, кто вырос таким пухлым, как я, это что-то значило, потому что иногда он опускается до ранга «ниже чем».

«Я люблю любого мужчину в набедренной повязке. Это делает это со мной. Но, в конце концов, принц Адам — мой герой».

Прогуливаясь перед толпой Comic-Con, Лундгрен сказал, что вернулся в 1986 год, когда было объявлено, что он играет роль перед группой 5-летних детей с мечами и их родителей.

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«Я стоял на сцене, кричал: «У меня есть сила» и думал, стоит ли сниматься в этом фильме, — говорит шведский актер, сыгравший не только повелителя вселенной, но и мастера химической инженерии. «В те дни это было своего рода концом твоей карьеры. Но тот факт, что мы все еще здесь, и эти замечательные люди все еще в этом персонаже и в этой вселенной, означает, что франшиза по-прежнему очень актуальна».

Лундгрен получил роль после того, как поработал приспешником Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года, и в том же году привлек внимание поп-культуры в роли злого русского боксера Ивана Драго в «Рокки IV». Что касается He-Man: «Я должен был сыграть этого американского героя, этого настоящего хорошего парня», и он чувствовал «большое давление», чтобы преуспеть.

Смит спросил Лундгрена об одежде He-Man, которая мало что оставляла для воображения. «Я говорил, что мой костюм был в основном размером с марку, с некоторыми ремнями», — сказал он. А во время съемок «54 прямых ночей» Лундгрен пошутил: «Все это было очень, очень маленьким».

В честь большого юбилея He-Man осенью будет выпущена партия новых фигурок и книг, в том числе «автобиография» от первого лица заклятого врага главного героя под названием «Я, Скелетор». Третий сезон детского мультсериала «Человек и властелины Вселенной» выйдет на Netflix 18 августа, и Смит присоединился к актерскому составу Стивену Руту (который озвучивал Крингера/Боевого кота) и Тиффани Смит (Андра) для предварительного просмотра. анимационный сиквел Next «Откровение».

«Когда мы работали над «Откровением», я подумал, что было бы здорово сделать «Мир без истории о Супермене», — сказал Смит. в каждой серии».

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Смит также сообщил, что Шатнер будет гостем в «Откровении», но заставил легенду поклясться, что не будет объявлять своего персонажа. «Возможность сказать, что я был свидетелем рождения такой легенды, была очень значимой, — сказал Смит, — я поставил много галочек».

Он также поделился тем, что произошло во время недавней записи Zoom с Шатнером, где «в какой-то момент я забежал вперед и попытался дать ему какое-то направление относительно того, что мы собираемся делать с персонажем, и он дал мне несколько лучших противоположных направлений, которые я я когда-либо слышал в своей жизни.Он прервал меня и сказал, Кевин, Кевин, Кевин. Через мгновение вы будете иметь честь вести меня».

«Какая ужасная история!» — со смехом ответил Шатнер. Он сказал, что озвучка временами похожа на «слепой полет». «Вы обращаетесь к ним за советом. Мы ничего не знаем. Поэтому вы пробуете все и все, что работает».

Голос Шатнера услышала жена Смита Дженнифер Швальбах. «Я немедленно оставил ее книгу и в шоке уставился на себя», — сказал Смит. И когда мы закончили, она сказала: «Хорошо. Потребовалось (ругательство) капитана Кирка, чтобы отключить Молчаливого Боба. «