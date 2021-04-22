Уйгуры: британские законодатели объявляют обращение с Китаем геноцидом

Китай обвиняется в содержании до двух миллионов человек в лагерях, созданных в Синьцзяне в последние годы, а выжившие заявляют о широко распространенном жестоком обращении, включая «промывание мозгов», пытки, изнасилования и принудительный труд. Пекин отверг самые худшие обвинения, защищая систему как программу профессиональной подготовки и устраняя жизненно важный экстремизм для обеспечения безопасности региона.

«То, что это правительство продолжает поддерживать более глубокие торговые отношения с Китаем, в то время как эти нарушения продолжаются, невозможно вообразить», – добавил он.

Представляя предложение в четверг, консервативный депутат Нусрат Гани сказал законодателям, что «хотя мы не должны злоупотреблять термином геноцид, мы не должны не использовать его, когда это оправдано».

Гани сказал, что правительства настаивают на том, что геноцид может быть определен только через компетентные суды, но что «Китай блокирует все пути к суду».

«Наше правительство ограничено и парализовано Организацией Объединенных Наций. Нам нужно восстановить контроль», – сказала она. Китай не может контролировать наш путь к борьбе с геноцидом ».

Хотя этот шаг, вероятно, будет рассматриваться как не имеющий реального влияния на политику правительства Великобритании, он наверняка нанесет ущерб отношениям между Лондоном и Пекином. Отношения уже серьезно обострились из-за решения Великобритании ввести санкции против Синьцзяна и последовавших за этим ответных китайских санкций, а также из-за действий Китая по ограничению демократии в Гонконге, бывшей британской колонии.

Пекин ясно выразил недовольство Лондоном за введение возможности получения гражданства для британских граждан (заграничных) владельцев паспортов после введения нового закона о национальной безопасности для законодателей Гонконга и Великобритании. Оплаченный Британское правительство примет дальнейшие меры в ответ на недавние изменения в избирательном законодательстве, включая наказание китайских и гонконгских чиновников.

В недавнем заявлении министерство иностранных дел Китая предупредило Великобританию не «идти неправильным путем» в отношении работы в Синьцзяне и Гонконге и подтвердило свою решимость защищать свой «национальный суверенитет, безопасность и интересы развития».

Допросить доказательства

Согласно Конвенции ООН о геноциде – под которым Китай подписал – геноцид – это попытка совершить действия «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, (этническую), расовую или религиозную группу».

Согласно конвенции, существует пять способов, которыми может происходить геноцид: убийство членов группы; Причинение серьезного физического или психического вреда членам группы; Умышленное создание жилищных условий с целью их полного или частичного уничтожения; Навязывание мер, направленных на предупреждение деторождения внутри группы; Или насильственный перевод детей одной группы в другую.

Последний раз Палата общин сделала такое заявление в 2016 году, когда Законодатели проголосовали Классифицировать действия ИГИЛ против езидов и других меньшинств на севере Сирии как геноцид. Это было движение Принято единогласно.

Выступая во время дебатов в четверг, бывший лидер Консервативной партии Ян Дункан Смит призвал правительство пересмотреть свою позицию в отношении действий Китая в Синьцзяне.

«Мы не завоюем особой дружбы, если не будем ссылаться на геноцид со стороны Китая. Это просто не торгуемый товар», – сказал он. «Правительство Великобритании бесконечно твердило – и я это понимаю, – что только компетентный суд может объявить геноцид, и это полностью первоначальный план.

“Но проблема в том, что доступ к компетентному суду невозможен. В Организации Объединенных Наций невозможно получить доступ к Международному Суду, невозможно связаться с Международным уголовным судом, потому что Китай не подписал его и, следовательно, не будет подчиняйся этому “.

Одобрено Китаем

Этот шаг был сделан после того, как Великобритания скоординировала свои действия с Европейским союзом, Канадой и США, Объявлены санкции в отношении Синьцзяна Атаковать виновных в репрессиях нет.

В то время министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: «Это много говорит о том, что Великобритания присоединяется к международному сообществу в наказании виновных в нарушениях прав человека. Китайское правительство наказывает своих критиков».

«Если Пекин должен достоверно опровергнуть утверждения о нарушениях прав человека в Синьцзяне, он должен предоставить Верховному комиссару ООН по правам человека полный доступ для проверки истины», – сказал он в пресс-релизе. утверждение

В среду Рааб объявил, что он Сокращение помощи Китаю На 95% до 900 000 фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) в рамках более широкой программы сокращения бюджета Великобритании на иностранную помощь.

Министр сказал в заявлении, что оставшиеся 900 000 фунтов стерлингов пойдут на финансирование программ, связанных с открытыми обществами и правами человека.