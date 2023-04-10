Украина война: последние новости

ЛОНДОН (Рейтер) — Украинские военные сообщили, что российские войска продолжили серию наступательных операций вдоль фронта, сосредоточенного на двух украинских городах в восточной части Донецкой области, где, по словам Киева, за последние 24 часа они отразили более 40 ударов противника. .

борьба

* Украинская армия сообщила о продолжении российских ударов, при этом наиболее ожесточенные бои продолжаются в двух городах на востоке Донецкой области — Бахмуте и Авдеевке.

* Министерство обороны России заявило в воскресенье, что Россия уничтожила склад с 70 000 тонн топлива недалеко от города Запорожье на юго-востоке Украины.

* Президент Владимир Зеленский осудил российские авиаудары, совпавшие с православным празднованием Вербного воскресенья, в том числе нападение, в результате которого погибли отец и его дочь в доме в городе Запорожье.

* Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

Утечка документов

* Некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США подозревают, что в сети появились сверхсекретные военные и разведывательные документы с подробностями, начиная от ПВО Украины и заканчивая израильским шпионским агентством «Моссад», которые могли быть просочены кем-то из США.

Пасхальное послание Папы

* Папа Франциск, кажется, попросил русских узнать правду о вторжении их страны в Украину в своем пасхальном послании миру в воскресенье и призвал к диалогу между израильтянами и палестинцами после недавнего насилия.

[1/4] Украинский солдат расчищает траншею во время наступления России на Украину на линии фронта под Донецком, Украина, 8 апреля 2023 г. REUTERS/Kay Faffenbach

дети

* Более 30 детей воссоединились со своими семьями в Украине в эти выходные после длительного процесса их возвращения домой из России или оккупированного Россией Крыма, куда они были вывезены из районов, оккупированных российскими войсками во время войны.

По оценкам Киева, почти 19 500 детей были отправлены в Россию или оккупированный Россией Крым после вторжения Москвы, которое он осуждает как незаконную депортацию. В Москве говорят, что их перевезли для их же безопасности.

дипломатия и торговля

* Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмин Дашапарова посетит Индию в понедельник и будет запрашивать гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время российского вторжения, сообщила газета в субботу.

* Россия пригрозила разорвать зерновую сделку при посредничестве ООН, если не будут устранены препятствия для экспорта ее сельскохозяйственной продукции, в то время как переговоры в Турции пришли к выводу, что снятие барьеров необходимо для продления соглашения после следующего месяца.

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