Украина должна снизить роль государства в экономике, чтобы способствовать интеграции в Евросоюз

Европейская комиссия Весенний экономический прогноз Для Украины, опубликованный на прошлой неделе, он дал более оптимистичную оценку перспектив страны, чем можно было ожидать, учитывая разрушительные последствия полномасштабного российского вторжения. Несмотря на сокращение почти на 30% в 2022 году, украинская экономика продемонстрировала, по мнению комитета, «замечательную устойчивость» в условиях беспрецедентного давления, поскольку стабильность в этом году, вероятно, проложит путь к восстановлению в 2024 году, в зависимости от контекста безопасности.

Более того, в докладе ясно сказано, что судьба Украины во многом остается в ее собственных руках. Даже перед лицом продолжающейся российской агрессии страна может начать восстановление и добиться больших успехов на пути к членству в ЕС, если она, наконец, будет готова противостоять внутренним реформам и проблемам управления, которые мешали Украине с момента обретения независимости.

Ожидания Комиссии определяют ряд конкретных целей реформы, в том числе снижение растущей роли государства в экономике, решение хронической проблемы коррупции, повышение эффективности судебной системы и усиление защиты прав собственности. Как известно любому, кто знаком с прошлыми усилиями по проведению реформ в Украине, эти проблемы тесно взаимосвязаны. Систематическое присвоение государственных ресурсов в личных целях является продуктом деятельности государства, которое слишком рассредоточено в пределах своей досягаемости, но в то же время институционально слишком слабо, чтобы эффективно и в национальных интересах осуществлять свои полномочия по регулированию и судебному надзору. Успешная программа реформ – это программа, которая позволяет стране делать меньше, но лучше.

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Для привлечения огромных объемов инвестиций, особенно частного капитала, необходимых для начала реконструкции и восстановления экономики, Украине необходимо перейти от мер военной экономики к стратегии роста частного сектора. Многочисленные чрезвычайные ситуации национализация То, что произошло в прошлом году, было понятно в то время, когда производство оружия и энергоснабжение были одними из самых неотложных приоритетов. Но в предстоящих битвах выживание Украины будет определяться не только ее военной мощью, но и ее экономической мощью.

Роль государства была значительной еще до российского вторжения: на более чем 3500 государственных предприятий приходилось десятая часть производства Украины и около 18% рабочих мест. Требования мобилизации к войне создали государственный сектор, который сейчас намного больше, чем в любом государстве-члене ЕС. Только в банковском секторе доля государства достигла почти 60%, подавляя конкуренцию до такой степени, что Министерству финансов пришлось это сделать. сознавать В настоящее время не существует функционирующего рынка финансовых услуг.

Хотя довоенная цель сократить долю государства до менее четверти остается, украинский парламент сейчас обсуждает законопроект, направленный на разрешение национализации большего числа банков. Закон был разработан для рассмотрения одного случая, предполагаемой национализации Sens Bank. Тем не менее, он настолько широко распространен, что критики опасаются, что это даст государству свободу действий в отношении управления практически любым банком, который он пожелает. Сюда входят не только банки, подвергшиеся официальным санкциям со стороны государства, но и находящиеся в «позорном списке» для компаний, продолжающих торговать с Россией.

Хотя вполне понятно, что Украина хочет наказать компании, которые не разорвут связи с Россией, удовлетворение от экспроприации их активов может дорого обойтись, если доверие рынка будет подорвано ослаблением прав собственности. Некоторые эксперты в области права также задаются вопросом, соответствуют ли эти широко очерченные полномочия конституции Украины, и утверждают, что только Национальный банк Украины уполномочен давать согласие на национализацию банка в делах о несостоятельности. По мнению юристов, национализация, предпринятая правительством по политическим мотивам, скорее всего, будет успешно оспорена в суде.

Дополнительным соображением является то, что любое усиление государственного контроля над экономикой может усилить обеспокоенность по поводу коррупции, которая остается одним из основных препятствий на пути к вступлению в ЕС. Границы между политической и экономической властью, которые в характерном постсоветском стиле часто остаются размытыми, нуждаются в более четком определении. много Скандалы Он показал, что контролируемые государством банки и корпорации создают огромные возможности для самообогащения и злоупотребления властью теми, кто якобы контролирует их от имени нации, включая взятки, кумовство, завышенные зарплаты и кумовство при заключении государственных контрактов.

Вместо того, чтобы рассматривать новые меры по расширению влияния государства в экономике, украинскому правительству следует подумать о том, как государство может избавиться от уже приобретенных активов таким образом, чтобы это было справедливо, прозрачно и могло способствовать экономическому росту, в котором остро нуждается Украина. .

Если одним из немногих благотворных последствий войны является ускорение процесса устранения колгарархии в Украине, то одной из опасностей, возникающих после нее, будет опасность ремилитаризации посредством непрозрачной и кумовской приватизации. Президент Украины Владимир Зеленский должен сопротивляться искушению использовать кумовство для создания лояльного ему бизнес-класса. Это сделало бы Украину меньше похожей на члена ЕС и больше похожей на миниатюрную версию путинского кланового капитализма. При таком исходе победы не будет.

Дэвид Кларк был специальным советником по Европе в Министерстве иностранных дел с 1997 по 2001 год, а сейчас работает независимым аналитиком, специализирующимся на внешней политике и европейских делах.

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Изображение: Большой флаг Украины над полем цветущего рапса. Киевская область, Украина, 17 мая 2023 г. (Фото Максима Марусенко/NurPhoto)