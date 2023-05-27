Украина заявляет, что Россия содействовала терактам в Пакмуте, Киев ведет переговоры о контрнаступлении

[1/2] Украинский военнослужащий 28-го отдельного механизированного полка имени Героев Зимней кампании Вооруженных Сил Украины готовится открыть огонь из миномета по своим позициям на передовой, недалеко от города Багмут, на фоне наступления России на Украину . Донецкая область, Украина Май… Читать далее

КИЕВ, 27 мая (Рейтер) — Российские силы временно ослабили штурм осажденного города Багмут на востоке Украины, перегруппировавшись и укрепив свои возможности, сообщил в субботу высокопоставленный киевский чиновник.

Отдельно высокопоставленные украинские официальные лица заявили, что их силы готовы начать давно обещанное контрнаступление, чтобы вернуть территорию, удерживаемую Россией с начала войны.

Российская частная армия Вагнера начала на этой неделе передавать позиции регулярным войскам после того, как на этой неделе объявила о полном контроле над Пакмутом.

В заявлении в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска продолжают атаки, но общая наступательная активность снизилась.

«Вчера и сегодня серьезных боев не было — ни в городе, ни на флангах», — писал он, вместо этого московские войска обстреливали предместья и подступы к Бакмуту.

«Наступательная активность противника замедляется по мере перемещения и перегруппировки войск, — сказал Мальяр. «Противник пытается усилить свои возможности».

Ожидается, что вскоре Киев начнет долгожданное контрнаступление, чтобы вернуть территорию, удерживаемую Россией.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины, заявил Британской радиовещательной корпорации, что наступление начнется «завтра, послезавтра или через неделю».

Помощник президента Михаил Подоляк сообщил британской газете Guardian, что уже предприняты предварительные шаги, такие как уничтожение линий снабжения или взрывы складов.

Верховный генерал Украины Валерий Залушный опубликовал в субботу искусно снятое видео, на котором украинские войска принимают присягу и готовятся к бою.

«Пришло время вернуть то, что принадлежит нам», — написал он.

Репортаж Дэна Пелещука и Дэвида Лунгрена; Монтаж: Конор Хамфрис и Дэвид Грегорио

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