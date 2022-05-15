Украина заявляет, что русские усилили свои атаки на востоке, но отступили на севере.

Калушский оркестр Украины после победы на конкурсе песни «Евровидение-2022» в Турине, Италия, 15 мая. (Яра Нарди/Reuters)

Одержав символическую победу более чем через три месяца после российского вторжения, Украина получила высшие награды на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.

Ежегодный конкурс авторов песен и исполнителей часто рассматривается как возможность отпраздновать разнообразие музыкальных стилей, оценить их иногда клишированные представления и почувствовать национальную гордость. За победителя голосуют группы профессиональных музыкантов и телезрителей по всей Европе, хотя публика не может голосовать за участника из его страны.

Участникам рекомендуется воздержаться от политических тем, однако господствующие сегодня настроения могут колебаться в голосах, а Украина была признана преимуществом в конкурсе этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил группу в Instagram через несколько секунд после того, как Украина была объявлена ​​победителем.

Наша смелость покоряет мир, наша музыка покоряет Европу! сказали на почте. Ссылаясь на правило, что победитель прошлогоднего конкурса может проводить конкурс, он сказал: «В следующем году Украина будет принимать Евровидение! В третий раз в своей истории. И я думаю — не в последний. Мы сделаем все возможное, чтобы один день принимать участников и гостей Евровидения в украинском Мариуполе. Свободный, Мирный, реконструированный!»

Участником из Украины была группа под названием «Оркестр Калуша», исполнившая фолк-хип-хоп песню «Стефания» о матери солистки.

Калуш — это название города, в котором вырос певец Олег Псюк, в предгорьях Карпат, примерно в 375 милях к западу от Киева.

Фольклорная рэп-группа изначально заняла второе место в украинском национальном отборочном конкурсе, но поднялась вверх после того, как выяснилось, что первый победитель ранее ездил в аннексированный Россией Крым. Выяснилось, что он вошел в страну 22 февраля, за два дня до вторжения российских войск в Украину.

«Пока мы говорим, наша страна и культура находятся под угрозой. Но мы хотим показать, что мы живы, что жива украинская культура, которая уникальна, разнообразна и прекрасна», — заявил ранее CNN командир отряда Олег Псюк.

Евровидение является одним из самых просматриваемых неспортивных событий в мире, с сотнями миллионов зрителей, которые часто запускают или возрождают карьеры авторов песен, артистов и избранных песен благодаря такому широкому предложению.

Традиционно страна-победитель проводит мероприятие в следующем году, привлекая тысячи зрителей и журналистов в сфере развлечений, а также привлекая внимание к туристической индустрии страны.