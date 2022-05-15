Украина заявляет, что русские усилили свои атаки на востоке, но отступили на севере.

Одержав символическую победу более чем через три месяца после российского вторжения, Украина получила высшие награды на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.
Ежегодный конкурс авторов песен и исполнителей часто рассматривается как возможность отпраздновать разнообразие музыкальных стилей, оценить их иногда клишированные представления и почувствовать национальную гордость. За победителя голосуют группы профессиональных музыкантов и телезрителей по всей Европе, хотя публика не может голосовать за участника из его страны.
Участникам рекомендуется воздержаться от политических тем, однако господствующие сегодня настроения могут колебаться в голосах, а Украина была признана преимуществом в конкурсе этого года.
Президент Украины Владимир Зеленский похвалил группу в Instagram через несколько секунд после того, как Украина была объявлена победителем.
Наша смелость покоряет мир, наша музыка покоряет Европу! сказали на почте. Ссылаясь на правило, что победитель прошлогоднего конкурса может проводить конкурс, он сказал: «В следующем году Украина будет принимать Евровидение! В третий раз в своей истории. И я думаю — не в последний. Мы сделаем все возможное, чтобы один день принимать участников и гостей Евровидения в украинском Мариуполе. Свободный, Мирный, реконструированный!»
Участником из Украины была группа под названием «Оркестр Калуша», исполнившая фолк-хип-хоп песню «Стефания» о матери солистки.
Калуш — это название города, в котором вырос певец Олег Псюк, в предгорьях Карпат, примерно в 375 милях к западу от Киева.
Фольклорная рэп-группа изначально заняла второе место в украинском национальном отборочном конкурсе, но поднялась вверх после того, как выяснилось, что первый победитель ранее ездил в аннексированный Россией Крым. Выяснилось, что он вошел в страну 22 февраля, за два дня до вторжения российских войск в Украину.
«Пока мы говорим, наша страна и культура находятся под угрозой. Но мы хотим показать, что мы живы, что жива украинская культура, которая уникальна, разнообразна и прекрасна», — заявил ранее CNN командир отряда Олег Псюк.
Евровидение является одним из самых просматриваемых неспортивных событий в мире, с сотнями миллионов зрителей, которые часто запускают или возрождают карьеры авторов песен, артистов и избранных песен благодаря такому широкому предложению.
Традиционно страна-победитель проводит мероприятие в следующем году, привлекая тысячи зрителей и журналистов в сфере развлечений, а также привлекая внимание к туристической индустрии страны.
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