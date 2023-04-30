Украина намерена бойкотировать мир дзюдо после того, как это разрешили русские

Агентство новостей3 минуты на чтение

БУДАПЕШТ, Венгрия — Украина намерена бойкотировать чемпионат мира по дзюдо на следующей неделе после того, как Международная федерация дзюдо сообщила, что разрешит российским и белорусским спортсменам принять участие в этом мероприятии, которое является важным олимпийским квалификационным турниром.

Украина проводит политику бойкота любых международных спортивных мероприятий, на которые допускаются спортсмены из России и ее союзника Беларуси после вторжения России в Украину. Украинская общественная телерадиокомпания «Суспільне» сообщила в воскресенье о запланированном бойкоте со ссылкой на тренера национальной сборной Виталия Дуброву, хотя он добавил, что усилия по лоббированию также будут продолжены.

Международная федерация гольфа заявила в субботу, что планирует разрешить россиянам и белорусам выступать в качестве нейтральных спортсменов без национальной символики. IJF заявила, что они будут подвергнуты проверке биографических данных, в том числе проверке их социальных сетей на предмет «военной пропаганды».

Международная федерация дзюдо добавила: «Поскольку чемпионат мира в Дохе 2023 года будет проходить с 7 по 14 мая, и будут присуждены важные очки, это решение обеспечивает справедливое участие и равные возможности для всех дзюдоистов, которые преследуют свои олимпийские мечты». .

Двадцать россиян и белорусов были в списке участников по состоянию на воскресенье, в том числе пятеро, которые были перечислены Центральным армейским спортивным клубом в заявлении на сайте Минобороны России после завоевания медалей в прошлогоднем соревновании. Четверо из них числились в звании старшего сержанта. Не сразу удалось проверить их нынешний военный статус.

МОК рекомендует разрешить россиянам и белорусам выступать в качестве нейтральных на таких мероприятиях, как олимпийская квалификация, но призвал спортивные организации исключить любых спортсменов и тренеров, работающих на вооруженные силы или силы безопасности. В заявлении IJF об этом не упоминается. IJF не сразу ответила на вопрос о том, следила ли она за позицией МОК в отношении спортсменов по боевым искусствам или как будет завершена проверка биографических данных к чемпионату мира.

«Недопустимо допускать к участию в международных соревнованиях военнослужащих террористической страны, которые каждый день убивают украинцев», — написала в Instagram двукратная чемпионка мира из Украины и одна из самых громких имен в дзюдо Дарья Билодид.

Украинская команда уже бойкотировала олимпийский квалификационный турнир по дзюдо в Монголии в июне 2022 года после того, как Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать в качестве нейтральных. Впоследствии IJF изменила курс и исключила Россию и Беларусь до конца 2022 года. С тех пор они не участвовали ни в каких соревнованиях IJF.

Украинское правительство также просит национальные спортивные команды бойкотировать международные соревнования, на которых они соревнуются с россиянами и белорусами.

Министр спорта России Олег Матыцын назвал предложенный нейтральный статус для российских спортсменов «дискриминацией» в комментарии российскому информационному агентству ТАСС в субботу. Он не подтвердил, будет ли Россия выступать в таких условиях, как это сделала сборная по дзюдо в прошлом году.

Дзюдо — любимый вид спорта президента России Владимира Путина, который был «почетным президентом и послом» Международной федерации дзюдо, пока в прошлом году федерация не объявила о приостановке этого статуса.

Еще один олимпийский вид спорта должен вновь принять некоторых россиян и белорусов. Международная федерация каноэ заявила в субботу, что допустит спортсменов, не связанных с военными, которые публично не поддерживают войну.

Однако ICF также указала, что местные организаторы предстоящих соревнований смогут наложить вето на их участие.

«Для защиты реализации мероприятий FINA и безопасности спортсменов Международная федерация лодок будет уважать любую позицию и решение Национальной федерации лодок в качестве принимающей стороны мероприятия FINA не включать отдельных нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении FINA. заявление.