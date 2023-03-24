Украина настаивает на том, чтобы российские спортсмены не участвовали в Олимпиаде – NBC Connecticut

В пятницу Украина возобновила свои попытки не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в преддверии заседания правления Международного олимпийского комитета (МОК) на следующей неделе, которое, как ожидается, определит основу для их возвращения на международные спортивные мероприятия.

Вадим Гоцит, министр спорта Украины и глава Национального олимпийского комитета, резко критиковал усилия МОК по реинтеграции России и ее союзника Беларуси в мировой спорт. Гоцит сказал, что любое возвращение подчеркнет неравенство, вызванное вторжением России в Украину.

У нас нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпийским играм. В то же время у россиян есть все основания для тренировок и выступлений в пределах своей страны. Он сказал журналистам, что они спят по ночам, а мы по ночам не спим.

Ожидается, что Международный олимпийский комитет установит стандарты для российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях на следующей неделе, поскольку квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Париже набирают обороты. МОК рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соображений безопасности вскоре после прошлогоднего вторжения, но теперь утверждает, что спортсменам из двух стран следует разрешить соревноваться в качестве нейтральных без национальных символов. МОК заявляет, что продолжающееся исключение равносильно дискриминации по национальному признаку.

Президент МОК Томас Бах заявил в среду, что он будет сопротивляться политическому влиянию в спорте, и указал, что на встрече на следующей неделе могут быть обсуждены вопросы, включая военные связи российских спортсменов. МОК заявил, что будет стремиться запретить спортсменам, которые «активно поддерживали» войну, но не уточнил, как именно будет работать этот процесс. Украина особенно заинтересована во многих российских спортсменах, которые служат в вооруженных силах или представляют военные спортивные клубы.

«Если критерии очень плохие, то какой смысл приостанавливать членство России (год назад), чтобы вернуть его сейчас, в преддверии Олимпиады?», — сказал Гоцит.

Гоцит повторил предыдущее обещание Украины, что она может рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпийских игр в Париже в знак протеста, но только в качестве «крайнего средства», если усилия по давлению не увенчаются успехом.

«Мы хотим участвовать в Олимпиаде, — сказал он, — но без россиян и белорусов. Что касается того, будем мы участвовать или нет, то, понимаете, не ехать на Олимпиаду будет считаться крайней мерой». Всеми нашими федерациями и всеми нашими спортсменами. Но, конечно, нам обязательно нужно будет услышать мнение каждого нашего спортсмена и каждой нашей федерации и вместе принять это решение.

Гуцит выиграл олимпийскую золотую медаль по фехтованию — древнему виду спорта Баха — на Олимпийских играх 1992 года, где он был товарищем по команде со Станиславом Поздняковым, ныне президентом Олимпийского комитета России.

Россия приветствовала усилия по повторному допуску своих игроков, но потребовала, чтобы им разрешили соревноваться под своим флагом и национальным гимном.

Международный олимпийский комитет оставляет за собой окончательные решения по реадмиссии россиян и белорусов в федерации, регулирующие отдельные виды спорта. Несмотря на призывы Баха к единому подходу, раскол нарастает.

Фехтование и дзюдо позволили россиянам и белорусам возобновить соревнования в этом году, хотя ни одна из стран этого не сделала. В прошлом году были случаи, когда украинские спортсмены бойкотировали соревнования, а не соревновались с россиянами в фехтовании и дзюдо.

Легкая атлетика сохранила свой запрет на «обозримое будущее» в четверг. МОК сообщил в заявлении, отправленном по электронной почте в пятницу, что он «принял к сведению» это решение и что оно находится под «исключительной властью» руководящего органа трассы World Athletics. Хоккей отстранил Россию и Беларусь от участия в чемпионате мира 2024 года из соображений безопасности.

В других видах спорта используются другие подходы.

В теннисе мужские и женские туры позволяют российским и белорусским одиночкам продолжать играть в качестве нейтральных, но не позволяют им участвовать в национальных командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руки соперницам из России и Беларуси и плакала после победы над россиянкой Варварой Грачевой за титул в Остине в этом месяце.

Футбольные власти исключили Россию из квалификаций мужского и женского чемпионатов мира и мужского чемпионата Европы, которые начались на этой неделе, но разрешили Беларуси соревноваться на нейтральных стадионах без зрителей.