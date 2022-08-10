Украина обвинила Россию в использовании электростанции в качестве ядерного щита

Украина заявила о 13 погибших в результате ракетного обстрела России

Россию обвиняют в бомбардировке возле АЭС

Россия заявила, что намеренно не наносит удары по мирным жителям

Киев обвинили в бомбардировке электростанции из разбомбленного города

Киев (Рейтер) — Украина в среду обвинила Россию в использовании своего местоположения на захваченной ею атомной электростанции для ракетного обстрела близлежащего города, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек и многие получили серьезные ранения.

Украина заявляет, что город, на который нацелена Россия, Марганец, — это тот город, который, по утверждению России, украинские силы использовали в прошлом для бомбардировки российских сил, укрывшихся на Запорожской атомной электростанции, которую они захватили в марте.

Украина и Россия обвиняют друг друга в том, что они поставили под угрозу безопасность крупнейшего в Европе огромного завода, напав друг на друга по соседству.

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Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, призвал обе стороны проявлять сдержанность, предупредив о «весьма реальной опасности ядерной катастрофы». Читать далее

Министры иностранных дел Большой семерки ведущих промышленно развитых стран в среду потребовали, чтобы Россия немедленно вернула контроль над заводом Украине, что маловероятно, что Москва сделала бы это.

Немедленных комментариев со стороны России по поводу украинских утверждений о ракетном обстреле Мерханита не последовало, и Reuters не смогло провести независимую проверку этих утверждений.

Москва заявляет, что не наносит преднамеренных ударов по гражданскому населению в так называемой «специальной военной операции» на Украине, чтобы упреждающе защитить свою безопасность от военной экспансии НАТО.

Андрей Ермак, глава администрации президента Владимира Зеленского, обвинил Россию в безнаказанных нападениях на украинские города с Запорожской АЭС, зная, что ответ представляет опасность для Украины.

«Восемьдесят интерактивных ракет выпустили по жилым домам», — написал Ермак в телеграмме, имея в виду атаку на Мханец.

«Террористическая нация продолжает бороться с мирным населением. А трусливые русские больше ничего не могут сделать, поэтому они атакуют города, скрывающиеся в Запорожской АЭС», — написал он.

Украина, которая обвиняет Москву в ведении неспровоцированной имперской агрессивной войны, заявляет, что на заводе размещено около 500 российских солдат с тяжелой техникой и оружием, где продолжают работать украинские техники.

Россия заявляет, что ее силы действуют ответственно и делают все возможное для обеспечения безопасности объекта. Москва обвинила украинские силы в бомбардировке вокзала, что Киев отрицает.

Валентин Рыженко, губернатор Днепропетровской области центральной Украины, заявил в среду, что российская атака на Марганец была осуществлена ​​с использованием 80 ракет «Град».

По его словам, в городе, который расположен через реку Днепр от электростанции, повреждено более 20 зданий.

Внутренний вид показывает здание школы, поврежденное в результате российского военного рейда, в то время как российское наступление на Украину продолжается, на участке под названием Марганец, Днепропетровская область, Украина, 10 августа 2022 года. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям / Раздаточный материал через Рейтер Читать далее

Он добавил, что в результате той же атаки была повреждена линия электропередач и несколько тысяч человек остались без электричества. Он сообщил, что бомбежки подверглись общежитие, две школы, концертный зал, здание главного совета и другие административные здания.

На фотографиях, предоставленных украинскими официальными лицами, видно, что школьный коридор, очевидно, завален щебнем, в нем выбиты окна, а ракета попала в жилой дом.

Нападение на криминальную авиабазу

Глава украинской государственной атомной энергетической компании во вторник предупредил об «очень высоком» риске бомбардировки Запорожской АЭС и заявил, что крайне важно, чтобы Киев восстановил контроль над объектом к зиме.

Он сказал, что линии, соединяющие станцию ​​с украинской сетью, были повреждены, и обвинил Россию в желании подключить объект к своей электросети.

Он указал, что «риск очень высок» при бомбардировке контейнеров с радиоактивными материалами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник потребовал, чтобы ядерные инспекторы ООН были допущены в Запорожье, назвав любое нападение на атомную станцию ​​«самоубийственным». Читать далее

Дипломаты заявили, что Москва попросила главу МАГАТЭ Гросси в четверг проинформировать Совет Безопасности ООН об обвинениях России в том, что украинские силы атаковали завод.

Великобритания, которая помогает Украине оружием, разведданными и обучением, заявила в среду, что, по ее мнению, Россия «почти наверняка» создала новые сухопутные силы для поддержки ее войны.

Министерство обороны Великобритании сообщило в ежедневном бюллетене разведки, что новые силы, называемые Третьим корпусом, дислоцируются в городе Молино, к востоку от российской столицы Москвы.

Она сказала, что, по ее мнению, России будет трудно увеличить количество войск, в которых она нуждается, и что новые силы вряд ли сыграют решающую роль в войне.

Происхождение серии взрывов на российской авиабазе в Крыму, которую Россия аннексировала накануне, остается спорным: Москва заявляет, что взорвались склады с боеприпасами, а украинские официальные лица намекают, что ответственность за это может нести Киев.

Две американские газеты процитировали неназванных украинских официальных лиц, заявивших, что украинский спецназ совершил нападение на авиабазу, в результате чего там был уничтожен российский военный самолет.

Зеленский не упомянул прямо о взрывах в своем ежедневном видеообращении поздно вечером во вторник, но сказал, что внимание людей к Крыму было правильным.

«Мы никогда не откажемся от него… Черноморский регион не может быть в безопасности во время оккупации Крыма», — сказал он, подтвердив позицию своего правительства о том, что Крым однажды вернется к Украине.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написание Эндрю Осборна; Монтаж Филиппы Флетчер

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