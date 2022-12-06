Украина раскритиковала Индию за покупку российской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ: Министр иностранных дел Украины осудил увеличение закупок Индией российской нефти после вторжения в Москву как «неуместное с моральной точки зрения» в интервью, которое транслировалось во вторник.

Днем ранее высокопоставленный индийский дипломат выступил в защиту закупок российской нефти со скидкой, заявив, что европейский импорт по-прежнему превосходит импорт его страны, несмотря на усилия континента по снижению своей зависимости.

Но украинец Дмитрий Кулеба сказал индийскому телеканалу NDTV, что оправдание покупки нефти у России было «совершенно неправильным», поскольку он сказал, что европейцы делают то же самое.

Он сказал, что это «неуместно с моральной точки зрения».

«Потому что вы покупаете дешевую нефть не из-за европейцев, а из-за наших страданий и наших трагедий, и из-за войны, которую Россия вела против Украины».

Индия увеличила свои закупки дешевой российской нефти в шесть раз с момента вторжения в феврале, до такой степени, что Москва теперь является ее крупнейшим поставщиком сырой нефти, согласно сообщениям местных СМИ.

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Правительство заявляет, что, поскольку миллионы бедных индийцев сильно пострадали от глобального роста цен на сырьевые товары после войны, у него нет другого выбора, кроме как покупать самую дешевую нефть.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил в понедельник, что расходы его страны оплачиваются европейскими странами, которые сейчас покупают больше нефти и газа на Ближнем Востоке.

«Ближний Восток традиционно был ресурсом для такой экономики, как Индия, поэтому он также оказывает давление на цены на Ближнем Востоке», — сказал Джайшанкар журналистам.

Индия и Россия — старые союзники времен холодной войны. Москва остается крупнейшим поставщиком оружия в Нью-Дели, а Индия воздержалась при голосовании по резолюциям ООН, осуждающим вторжение в Украину.

Но премьер-министр Нарендра Моди сказал Владимиру Путину в сентябре прошлого года на региональном форуме, что «эпоха войны» закончилась, в комментарии, воспринятом как упрек российскому президенту.