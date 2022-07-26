Трудно понять, что здесь произошло на самом деле. Это совершенно сумасшедшая история. Украинская разведка в основном пыталась заманить российских пилотов деньгами и добилась определенных успехов. После этого стало ясно, что россияне узнали, в чем дело, и попытались вложить активы в украинскую программу. Русские пытались сделать вид, что не знают, что сделает проклятая Украина, и использовали против них свои заговоры. Удалите его двойными или даже тройными средствами изнутри.

Однако новое заявление уважаемого следователя СМИ, который говорит, что следил за процессом получения документального фильма, заключается в том, что русские потерпели серьезную неудачу.

Потом все рухнуло из-за безобразного и жалкого неудачника русского летчика. Этот парень и его «девушка»

Клиент 1: «Я думаю, что они связались с нами»

Клиент 2: «Откуда вы знаете?»

Агент 1: «Ну, похоже, КГБ подготовило пилотов для их ответов, и у нас есть перехваченные сообщения».

Фактор 2: «Хммм»

Агент 1: «И посмотри на «девушку» этого парня. Нет никаких шансов, что ты трахнешь этого парня через миллиард лет. Он может стать последним мужчиной на земле после того, как эта штука станет ядерной, а ты все равно не трахнешься с ним.»

Фактор 2: «Хорошее замечание. Закройте его».

На войне всегда есть побочный ущерб, но ничего такого унизительного, как этот. Эту бедную пешку российского летчика вытащили из сети за то, что она уродливая и жалкая неудачница. Возможно, он думал, что он индивидуалист и может водить самых горячих цыпочек Восточной Европы. Остальные взглянули на него, увидели, что он определенно подстригся, и поняли, что что-то не так. Его Уродливый Кубок был размещен на каждом веб-сайте по всему миру. Навсегда известен как человек слишком уродливый, чтобы в него верили.

И если бы он не был неудачником, он смог бы продать тот факт, что у него есть горячая девушка, с хвастовством и уверенностью. Сказать вам, что ваша девушка слишком сексуальна для вас, на самом деле является величайшим комплиментом в мире. Типа… Я знаю, что не очень хорошо выгляжу, но стараюсь компенсировать это обаянием и остроумием. Если бы этот парень был американцем, он мог бы сказать: «Хорошо, я забавный, и я летаю на самолетах своего брата. Конечно, я занимаюсь с ней сексом». Но все знают, что у русских плохое чувство юмора, так что этого никогда не могло случиться. В результате россиянам придется переосмыслить всю программу медового горшка. Им нужно перейти от найма 9 и 10 к 7, у которых неприятный запах или что-то в этом роде.

Журналист из твитов выше продолжает снимать документальный фильм обо всем этом. Я не могу дождаться, чтобы увидеть это. Единственный шаг России сейчас — послать за ним дымовую шашку и попытаться заманить его в аналогичную ловушку. Единственный способ сохранить лицо здесь.