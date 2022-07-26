Предполагаемая «девушка по найму» ФСБ «чрезвычайно сексуальна» в центре шпионской операции было видно, что российские и украинские спецслужбы стремились перещеголять друг друга.
Однако новое заявление уважаемого следователя СМИ, который говорит, что следил за процессом получения документального фильма, заключается в том, что русские потерпели серьезную неудачу.
Внезапное появление Марии — «слишком горячей» установки ФСБ — доказало украинцам, что неуклюжая Лубянская операция идет полным ходом, говорит журналист Христо Грузеф, один из ведущих следователей британского интернет-бюро расследований Bellingcat.
Федеральная служба безопасности, которую когда-то возглавлял Путин, заявила, что сотрудники военной разведки в Киеве «пытались завербовать российских военных летчиков в обмен на финансовое вознаграждение и гарантии получения гражданства страны ЕС».
В сообщениях говорилось, что российские пилоты могли заработать 2 миллиона долларов за дезертирство своих военных самолетов.
Трудно понять, что здесь произошло на самом деле. Это совершенно сумасшедшая история. Украинская разведка в основном пыталась заманить российских пилотов деньгами и добилась определенных успехов. После этого стало ясно, что россияне узнали, в чем дело, и попытались вложить активы в украинскую программу. Русские пытались сделать вид, что не знают, что сделает проклятая Украина, и использовали против них свои заговоры. Удалите его двойными или даже тройными средствами изнутри.
Потом все рухнуло из-за безобразного и жалкого неудачника русского летчика. Этот парень и его «девушка»
Клиент 1: «Я думаю, что они связались с нами»
Клиент 2: «Откуда вы знаете?»
Агент 1: «Ну, похоже, КГБ подготовило пилотов для их ответов, и у нас есть перехваченные сообщения».
Фактор 2: «Хммм»
Агент 1: «И посмотри на «девушку» этого парня. Нет никаких шансов, что ты трахнешь этого парня через миллиард лет. Он может стать последним мужчиной на земле после того, как эта штука станет ядерной, а ты все равно не трахнешься с ним.»
Фактор 2: «Хорошее замечание. Закройте его».
На войне всегда есть побочный ущерб, но ничего такого унизительного, как этот. Эту бедную пешку российского летчика вытащили из сети за то, что она уродливая и жалкая неудачница. Возможно, он думал, что он индивидуалист и может водить самых горячих цыпочек Восточной Европы. Остальные взглянули на него, увидели, что он определенно подстригся, и поняли, что что-то не так. Его Уродливый Кубок был размещен на каждом веб-сайте по всему миру. Навсегда известен как человек слишком уродливый, чтобы в него верили.
И если бы он не был неудачником, он смог бы продать тот факт, что у него есть горячая девушка, с хвастовством и уверенностью. Сказать вам, что ваша девушка слишком сексуальна для вас, на самом деле является величайшим комплиментом в мире. Типа… Я знаю, что не очень хорошо выгляжу, но стараюсь компенсировать это обаянием и остроумием. Если бы этот парень был американцем, он мог бы сказать: «Хорошо, я забавный, и я летаю на самолетах своего брата. Конечно, я занимаюсь с ней сексом». Но все знают, что у русских плохое чувство юмора, так что этого никогда не могло случиться. В результате россиянам придется переосмыслить всю программу медового горшка. Им нужно перейти от найма 9 и 10 к 7, у которых неприятный запах или что-то в этом роде.
Журналист из твитов выше продолжает снимать документальный фильм обо всем этом. Я не могу дождаться, чтобы увидеть это. Единственный шаг России сейчас — послать за ним дымовую шашку и попытаться заманить его в аналогичную ловушку. Единственный способ сохранить лицо здесь.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».