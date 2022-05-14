Украина: россияне уходят из Харькова, восточный регион

Киев, Украина (AFP) – Российские силы отступают из окрестностей второго по величине города Украины после нескольких недель бомбардировок, заявили в субботу украинские военные, в то время как силы Киева и Москвы ведут ожесточенный бой. В самом сердце восточного промышленного региона страны.

Украинские военные заявляют, что российские войска выводятся из Харькова на северо-востоке и сосредоточиваются на охране путей снабжения, одновременно нанося минометные, артиллерийские и воздушные удары по восточной части Донецкой области, чтобы «истощить украинские силы и разрушить укрепления».

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина «вступает в новую — затяжную — фазу войны».

В знак поддержки делегация Сената США во главе с лидером меньшинства Митчем Макконнеллом встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Киеве. На видео, размещенном в Telegram-аккаунте Зеленского, показаны МакКоннелл, представляющий Кентукки, и его коллеги-сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз от штата Мэн, Джон Баррассо от Вайоминга и Джон Корнин от Техаса.

Их поездка состоялась после того, как другой сенатор от Кентукки, Рэнд Пол, заблокировал до следующей недели одобрение Сенатом дополнительных 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине и ее союзникам противостоять трехмесячному российскому вторжению.

Не сумев захватить Киев после вторжения 24 февраля, президент России Владимир Путин переключил свое внимание на восток, на Донбасс, промышленный регион, где Украина с 2014 года ведет борьбу с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Наступление направлено на окружение наиболее опытных и лучше оснащенных сил Украины, дислоцированных на востоке, и захват части Донбасса, все еще находящейся под контролем Украины.

Воздушные удары и артиллерийские обстрелы делают перемещение журналистов на восток слишком опасным, что затрудняет получение полной картины боевых действий. Но, судя по всему, он двигался вперед и назад без серьезных прорывов с обеих сторон.

Россия захватила некоторые села и города Донбасса, в том числе Робыжный, в котором до войны проживало около 55 000 человек.

Зеленский сказал, что украинские силы также добились прогресса на востоке, отвоевав за последний день шесть городов или сел. В своем вечернем выступлении в субботу он сказал, что «ситуация в Донбассе по-прежнему очень сложная» и что российские силы «по-прежнему пытаются выйти победителем хотя бы в какой-то степени».

Президент Зеленский заявил: «Шаг за шагом мы вынуждаем население покинуть территорию Украины».

Город Харьков, расположенный недалеко от российской границы и всего в 80 км к юго-западу от российского города Белгорода, уже несколько недель подвергается интенсивным бомбардировкам. Этот в основном русскоязычный город с довоенным населением в 1,4 миллиона человек был главной военной целью в начале войны, когда Москва надеялась захватить и контролировать крупные города.

Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил, что Украина «кажется, выиграла битву за Харьков». «Украинские силы не позволили русским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем вытеснили их со всех концов города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев».

Губернатор области Олег Сенегубов сообщил в мессенджере Telegram, что за последние сутки бомбовых ударов по Харькову не было.

Он добавил, что Украина начала контратаку возле Изюма, города в 125 км к югу от Харькова, который Россия контролирует как минимум с начала апреля.

По словам украинского военного аналитика Олега Жданова, на реке Северский Донец в районе города Северодонецк шли ожесточенные бои, поскольку Украина предприняла контратаки, но не смогла остановить продвижение России.

«Судьба значительной части украинской армии решена — там около 40 тысяч украинских солдат», — сказал он.

Но украинские и британские официальные лица заявили, что российские войска понесли тяжелые потери в результате украинской атаки, которая разрушила плавучий мост, по которому они пытались пересечь ту же реку в городе Белгоровка.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия потеряла «значительные маневренные бронетанковые элементы» по крайней мере из одного тактического батальона в ходе наступления. Российский тактический батальон насчитывает около 1000 солдат.

В министерстве заявили, что опасный переход через реку был признаком «давления на российское руководство, чтобы оно продвигало свои операции на востоке Украины».

Зеленский предупредил о глобальном продовольственном кризисе, поскольку Россия не позволяет украинскому зерну покинуть порт.

Группа семи ведущих экономик В ту же субботу он поддержал его, заявив, что «российская агрессивная война породила один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в современной истории, который теперь угрожает самым уязвимым во всем мире».

Путин начал войну на Украине с целью помешать расширению НАТО в Восточной Европе.

Но вторжение заставило другие страны на фланге России опасаться, что они могут стать следующими, и на этой неделе президент и премьер-министр Финляндии заявили, что они предпочли бы стремиться к членству в НАТО. Ожидается, что в воскресенье официальные лица Швеции объявят о своем решении подавать ли заявку на вступление в западный военный альянс.

В телефонном разговоре в субботу Путин проинформировал об этом президента Финляндии Саули Ниинистё. Что угроз безопасности Финляндии нет и вступление в НАТО будет «ошибкой» и «негативно скажется на российско-финляндских отношениях».

Кремль заявил, что между двумя лидерами состоялся «откровенный обмен мнениями».

Ниинистё сказал, что дискуссия «была прямой и недвусмысленной и проходила без преувеличения. Было сочтено важным избегать напряженности».

Реакция России на действия Финляндии и Швеции пока была сдержанной, хотя заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что их вступление в НАТО усилит напряженность в плане безопасности в Арктике, «превратив ее в арену военного соперничества».

Российская энергетическая группа «Интер РАО» приостановила поставки электроэнергии в Финляндию в субботу, согласно заявлению финского национального оператора электросетей. Но только около 10% электроэнергии Финляндии поступает из России, и власти не ожидали дефицита.

Возможные заявки на скандинавские страны были поставлены под сомнение В пятницу, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «не имеет благоприятного мнения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был встретиться со своими коллегами из НАТО, в том числе с министром иностранных дел Турции, в эти выходные в Германии.

В других разработках:

Украинские боевики, укрывшиеся на сталелитейном заводе в опустошенном южном порту Мариуполя, постоянно сталкиваются с атаками на последний оплот городского сопротивления. Вице-премьер-министр Украины Ирина Веричук заявила, что власти ведут переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых солдат, но Россия не согласилась эвакуировать все сотни раненых бойцов с металлургических заводов, число которых исчисляется сотнями.

— Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко сообщил через Telegram, что колонна из 500-1000 автомобилей с гражданскими лицами из города была пропущена на подконтрольную Украине территорию и направилась в Запорожье, первый крупный город за пределами линии фронта.

— Вице-спикер российского парламента Анна Кузнецова посетила Херсон, регион, граничащий с Черным морем, который Россия контролировала с начала войны. Россия создала промосковскую региональную администрацию, а британское министерство обороны заявило, что Россия может провести внутренний референдум о присоединении к России, результаты которого могут быть фальсифицированы, чтобы продемонстрировать поддержку большинства.

— Зеленский подписал закон, позволяющий запрещать политические партии, поддерживающие или защищающие российское вторжение, сообщил глава комитета по правовой политике национального парламента.

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Есика Фиш в Бахмуте, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Елена Бекаторос в Одессе, Джилл Лоулесс в Лондоне и другие сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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