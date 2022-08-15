Россия заявила, что больше не зависит от Украины в отношении судовых двигателей, поскольку были разработаны альтернативные системы, которые также предлагаются Индии для ее будущих фрегатов. Крупнейший российский судостроитель также заявил, что у него большие планы в рамках инициативы «Сделай в Индии» и он намерен создать производственный центр. В настоящее время рассматриваются две инвестиционные возможности.

Отвечая на опасения Индии, что продолжающаяся война с Украиной может повлиять на поставку газотурбинных двигателей, необходимых для двух фрегатов проекта 11356, которые строятся в Гоа, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что альтернативы имеются.

«Вопрос зависимости от Украины давно решён, и Сатурн разработал двигатели. Никакой зависимости от Украины у нас нет, это дата сейчас. Если индийская сторона выберет российские двигатели (для строящихся фрегатов ), мы будем рады их поставить», — сказал Рахмонов.



Конфликт поднял серьезные вопросы о способности Украины поставлять двигатели. Однако два фрегата того же класса, строящиеся для Индии на судостроительном заводе «Янтарь» в России, куда поставлялись двигатели, не пострадали. Представители ОСК заявили, что первый фрегат будет доставлен к ноябрю 2023 года после шестимесячной задержки из-за санкций против России.

Рахмонов сказал, что Россия планирует создать крупный производственный центр в Индии и в настоящее время изучает варианты инвестиций. В то время как инвестиционный план в финансово неблагополучном

Российский чиновник заявил, что верфь не работает, и сообщил, что в Индии планируется основать крупный университетский кампус.

