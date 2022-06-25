Украинская армия уходит из разрушенного города на укрепленные позиции

Киев, Украина (AFP) – После нескольких недель ожесточенных боев Украинские силы начали отход из осажденного города на востоке страны, чтобы переместиться на более сильные позиции, заявил в пятницу региональный чиновник, через четыре месяца после начала российского вторжения.

Запланированный уход из Северодонецка, административного центра Луганской области, произошел после того, как безжалостные российские бомбардировки превратили большую часть промышленного города в руины и сократили его население со 100 000 человек. до 10 000. Украинские силы сражались с русскими в боях за дома, прежде чем отступить к огромному химическому заводу «Азот» на окраине города, где они до сих пор прячутся в раскинувшихся подземных зданиях, где также укрылись около 500 мирных жителей.

В последние дни российские силы добились успехов вокруг Северодонецка и соседнего города Лисичанск, на крутом берегу через реку, пытаясь окружить украинские войска.

Опорным пунктом российского наступления, направленного на захват всех островов Донбасса и уничтожение оборонявшей их украинской армии — наиболее боеспособной и труднобоеспособной части вооруженных сил страны, — стали Северодонецк и Лисичанск. Два города и прилегающие к ним районы являются последними крупными очагами украинского сопротивления в Луганской области — 95% из них находятся под контролем российских и местных сепаратистских сил. Русские и сепаратисты также контролируют около половины Донецкой области, вторую область Донбасса.

Россия использовала свое численное преимущество в силах и вооружении, чтобы нанести удар по Северодонецку, что превратилось в войну на истощение, в то время как Украина требовала от своих западных союзников лучшего и большего количества оружия. Мосты в город были разрушены, что замедлило возможности украинской армии по пополнению запасов, подкреплению и эвакуации раненых и других лиц. Большая часть городской электро-, водо- и коммуникационной инфраструктуры разрушена.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинским силам было приказано покинуть Северодонецк, чтобы предотвратить большие потери и перейти на более укрепленные позиции. Глава областной администрации Роман Власенко заявил, что вывод войск уже начался и займет несколько дней.

«Пока что украинская армия все еще находится в Северодонецке», — сказал Власенко CNN. Они пока уходят из города. Я начал вчера».

Представитель украинских военных отказался подтвердить приказ о выводе, заявив, что политика правительства запрещает комментировать передвижения украинских войск.

«К сожалению, нам придется вывести наши войска из Северодонецка», — сказала Хайди Associated Press. «Оставаться в разрушенных местах нет смысла, число погибших в боях увеличивается».

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, выступавший в Вашингтоне на условиях анонимности, в пятницу назвал действия украинцев «тактическим отступлением» с целью консолидации сил на позициях, где они могут лучше всего защитить себя. По словам чиновника, это усилит усилия Украины по удержанию российских сил на небольшой территории.

Хайди отметила, что во время вывода некоторые украинские силы остались в Северодонецке, столкнувшись с российскими бомбардировками, которые разрушили 80% зданий.

«Даже сегодня сопротивление в Северодонецке продолжается», — сказал Хайдай Associated Press. «Русские безжалостно бомбят украинские позиции и все сжигают».

Гайдай сказал, что русские также продвигались в сторону Лисичанска — из Золотого и Тошковки, добавив, что российские разведывательные подразделения проводили рейды на окраинах города, но были вытеснены его защитниками. Губернатор добавил, что мост на Лисичанск сильно поврежден в результате авиаудара российской авиации и непригоден для движения грузовиков. Украинский военный аналитик Олег Жданов сообщил Associated Press, что некоторые силы, которые отошли от Северодонецка, направляются воевать в Лыщанск.

В других отчетах о боевых действиях министерство обороны России сообщило в пятницу, что четыре украинских батальона и подразделение «иностранных наемников» общей численностью около 2000 человек были «полностью окружены» под Герском и Золотым, к югу от Лищанска. Заявление не может быть проверено независимо.

После неудачной попытки захватить столицу Украины Киев на первом этапе вторжения С 24 февраля российские силы переключили свое внимание на Донбасс, где с 2014 года украинские силы сражаются с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

После неоднократных просьб к своим западным союзникам о тяжелом вооружении для противодействия превосходству России в огневой мощи четыре американские ракетные установки средней дальности Он прибыл, с четырьмя другими на пути. Все больше украинских сил тренируются за пределами Украины, чтобы использовать высокомобильные артиллерийские ракетные системы или HIMARS, и, как ожидается, вернутся домой с оружием к середине июля, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Ракеты могут пролететь около 45 миль (70 километров). Он также направит 18 американских прибрежных и речных патрульных катеров. Чиновник сказал, что нет никаких доказательств того, что России удалось перехватить какой-либо устойчивый поток военной помощи Украине из Соединенных Штатов и других стран. Россия неоднократно угрожала забастовкой по таким поставкам или уже заявляла, что нанесла удар по таким поставкам.

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На следующий день после утверждения Украины в качестве кандидата на вступление в Евросоюз Зеленский призвал украинцев не зацикливаться на том, что еще предстоит сделать до принятия страны в ЕС, а тихо отпраздновать этот момент и гордиться тем, как далеко Украина пришел. Она уже начинает отдаляться от своего советского прошлого.

«Не радуйтесь, что это пощечина Москве, а гордитесь тем, что это аплодисменты Украине», — сказал он в своем ночном видеообращении. «Пусть это вдохновит вас. Мы это заслужили. Пожалуйста, улыбнитесь, и пусть Бог благословит всех нас мирной ночью. Завтра снова в бой. С новой силой и новыми крыльями».

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В Тбилиси, Грузия, еще одной бывшей советской республике, которая подала заявку на вступление в Европейский Союз, в пятницу тысячи людей вышли на митинг, чтобы потребовать отставки премьер-министра из-за неспособности его правительства провести реформы, необходимые для того, чтобы Грузия присоединилась к Украине и приняла ее как нацию. кандидат в члены Евросоюза. На этой неделе Европейский совет заявил, что Грузии предстоит еще много работы, прежде чем ей будет предоставлен статус кандидата.

Зеленский выступил на митинге по видеосвязи, выразив поддержку Грузии и поблагодарив грузин, приехавших в Украину, чтобы присоединиться к борьбе против России. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и теперь фактически контролирует два отколовшихся региона.

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Зеленский призвал меломанов на фестивале в Гластонбери «распространять правду о войне с Россией». Выступая перед зрителями в британском клипе-феерии в пятницу перед выступлением группы The Libertines, Зеленский сказал: «Мы в Украине тоже любим жить, как привыкли, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом, но мы не можем сделать это. Это потому, что самое ужасное, что произошло, — Россия украла привет.»

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В пятницу в результате взрыва погиб представитель промосковской администрации в южном городе Херсоне, который был захвачен российскими войсками в начале вторжения. Пророссийская областная администрация в Херсоне заявила, что Дмитрий Савлюшенко погиб, когда его машина взорвалась в результате так называемого «теракта». Никто сразу не взял на себя ответственность.

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Об этом сообщил Юрий Кермано из Львова.

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