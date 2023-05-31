Организаторы украинского павильона прошлым летом стремились использовать его как возможность популяризировать культуру страны среди молодежи, когда бушевала война с Россией. (Габриэла Панса-Бельтранди/CBC — Изображение предоставлено)

Некоммерческая организация, представляющая интересы украинцев в Альберте, призывает совет директоров Edmonton Heritage Festival отказаться от строительства павильона для России на фестивале в этом году.

«Россия ведет жестокую войну с Украиной, и хотя мы знаем, что не все россияне поддерживают войну России с Украиной, мы считаем целесообразным, чтобы Эдмонтонский фестиваль «Наследие» не поддерживал в этом году российский павильон», — сказала Урися Бойчук, председатель Об этом в пятницу CBC News сообщил представитель провинциального совета Альберты Украинско-канадского конгресса (UCC-APC).

В прошлом году организаторы российского павильона добровольно решили не запускать павильон на фестивале, сказала она, но члены украинской общины обеспокоены возвращением павильона в этом году.

Она сказала, что поведение России во время ее вторжения в Украину, В том числе нападения на школы и больницыНе соответствует фестивальным ценностям.

Миллионы украинцев были перемещены во время войны, и, по данным Union Carbide Corporation-APC, Около 7000 из них сейчас живут в Эдмонтоне..

«Это больше, чем просто праздник танцев и еды», — сказал Бойчук.

Сайт фестиваля Он заявляет, что его основными ценностями являются культурное разнообразие, инклюзивность и «вместе лучше», а его цель — «объединить мир».

В этом году трехдневный мультикультурный фестиваль пройдет в Эдмонтонском выставочном центре, выставочном центре и парке Борден, а парк Хаврелак закрыт на ремонт.

Роман Лагута, глава Ассоциации культурного развития «Русское наследие», сообщил CBC News в текстовом сообщении, что группа подала заявку на участие в фестивале.

«Мы будем рады обсудить наше участие позже, когда все будет окончательно согласовано с нашей стороны», — сказал он.

Роб Рогатин, президент Федерации фестивалей, направил CBC заявление от правления.

Она сказала, что члены правления «уважительно признают искреннюю озабоченность, выраженную UCC-APC», и привержены обеспечению безопасной среды фестиваля.

Правление заявило, что встречается с заинтересованными сторонами по этому вопросу и будет иметь окончательное решение, которое будет объявлено в течение следующих нескольких недель.