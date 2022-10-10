Украинские бегуны просят Нью-Йоркский марафон запретить российским бегунам

Группа украинских бегунов, которые не хотят, чтобы российские или белорусские спортсмены пересекали финишную черту Нью-Йоркского марафона в этом году, собрала около 1000 подписей под петицией, призывающей к запрету.
Украинский беговой клуб в Нью-Йорке заявил, что зверства, совершенные Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля, оправдывают запрет. В петиции говорится Если организаторы марафона, нью-йоркские бегуны, допустят к соревнованиям российских и белорусских бегунов, организация будет «молчаливо нормализована… дьявольскими действиями» Москвы и ее союзников.
«Отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях не должно рассматриваться как наказание для них», — говорится в петиции, инициированной Анной Шабок, основательницей Украинского бегового клуба. Эту петицию следует рассматривать как способ поддержать Украину и взять на себя коллективную ответственность!
«Российские и белорусские спортсмены могут присоединиться к нам в знак солидарности, не участвуя в мероприятиях этого года. Насколько они гордятся тем, что представляют свои страны, когда их вооруженные силы совершают эти зверства?»
Петиция началась после того, как Украинский беговой клуб Об этом он сообщил в своем посте в Facebook. Ей не удалось убедить NYRR ввести запрет, несмотря на то, что она неоднократно обращалась к ним — и даже несмотря на то, что другие гонки по всему миру запретили русским участвовать в своих мероприятиях.
Но руководство NYRR настаивает на том, что, поддерживая Украину против действий России, оно отказывается от дискриминации бегунов по национальному признаку или стране рождения.
«Нью-Йорк — один из самых мультикультурных городов мира, где вместе живут люди разных национальностей. В соответствии с ценностями нашей организации NYRR приветствует бегунов всех возрастов, происхождения и способностей. участвовать в гонках и мероприятиях NYRR».
NYRR также указал, что не допустит официального представительства России или Беларуси ни на одном из своих забегов или мероприятий, включая марафон в Нью-Йорке, и что «элитные» российские и белорусские спортсмены не были приглашены или допущены к участию в каких-либо соревнованиях. Гонки NYRR.
В NYRR заявили, что любой бегун, пострадавший от войны в Украине, получил полный вступительный взнос на 2022 год или ему было разрешено отложить его до марафона следующего года.
Нью-Йоркский марафон назначен на воскресенье, 6 ноября.
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