Украинские бегуны просят Нью-Йоркский марафон запретить российским бегунам

Группа украинских бегунов, которые не хотят, чтобы российские или белорусские спортсмены пересекали финишную черту Нью-Йоркского марафона в этом году, собрала около 1000 подписей под петицией, призывающей к запрету.

Украинский беговой клуб в Нью-Йорке заявил, что зверства, совершенные Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля, оправдывают запрет. В петиции говорится Если организаторы марафона, нью-йоркские бегуны, допустят к соревнованиям российских и белорусских бегунов, организация будет «молчаливо нормализована… дьявольскими действиями» Москвы и ее союзников.

«Отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях не должно рассматриваться как наказание для них», — говорится в петиции, инициированной Анной Шабок, основательницей Украинского бегового клуба. Эту петицию следует рассматривать как способ поддержать Украину и взять на себя коллективную ответственность!

«Российские и белорусские спортсмены могут присоединиться к нам в знак солидарности, не участвуя в мероприятиях этого года. Насколько они гордятся тем, что представляют свои страны, когда их вооруженные силы совершают эти зверства?»

Украинский беговой клуб Нью-Йорка утверждает, что запрет на въезд россиян рассматривается как способ поддержать раздираемую войной страну. биржевая борьба

Петиция началась после того, как Украинский беговой клуб Об этом он сообщил в своем посте в Facebook. Ей не удалось убедить NYRR ввести запрет, несмотря на то, что она неоднократно обращалась к ним — и даже несмотря на то, что другие гонки по всему миру запретили русским участвовать в своих мероприятиях.

Но руководство NYRR настаивает на том, что, поддерживая Украину против действий России, оно отказывается от дискриминации бегунов по национальному признаку или стране рождения.

Некоторые украинские бегуны не хотят видеть российских или белорусских бегунов в Нью-Йоркском марафоне. Украинский беговой клуб

«Нью-Йорк — один из самых мультикультурных городов мира, где вместе живут люди разных национальностей. В соответствии с ценностями нашей организации NYRR приветствует бегунов всех возрастов, происхождения и способностей. участвовать в гонках и мероприятиях NYRR».

NYRR также указал, что не допустит официального представительства России или Беларуси ни на одном из своих забегов или мероприятий, включая марафон в Нью-Йорке, и что «элитные» российские и белорусские спортсмены не были приглашены или допущены к участию в каких-либо соревнованиях. Гонки NYRR.

Петиция началась после того, как команда New York Road Runners не стала мешать россиянам участвовать в гонках. @nycmarathon/Твиттер

В NYRR заявили, что любой бегун, пострадавший от войны в Украине, получил полный вступительный взнос на 2022 год или ему было разрешено отложить его до марафона следующего года.

Нью-Йоркский марафон назначен на воскресенье, 6 ноября.