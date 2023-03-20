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Украинский кризис: Путин посещает оккупированный Россией Мариуполь

20 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

МоскваСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин неожиданно посетил украинский портовый город Мариуполь, захваченный российскими войсками. Считается, что это первый визит Путина в недавно оккупированный украинский регион.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что на видео было видно, как Путин ведет машину по ночным улицам и разговаривает с людьми. Однако неизвестно, когда были сделаны кадры.

Также сообщалось, что в ходе визита президент России встретился с высшим военачальником в городе Ростове-на-Дону.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. На видео он в машине с вице-премьером России Маратом Хоснуллиным, который объясняет, как восстанавливать город, сообщает ТАСС.

Похоже, Путин также посещает филармонию, которая использовалась для судебных процессов над защитниками металлургического комбината «Азовсталь» — крупного промышленного комплекса, где украинские войска держались, прежде чем окончательно сдаться.

Мариуполь находится под российской оккупацией более 10 месяцев после того, как он был разрушен в ходе одного из самых продолжительных и кровопролитных сражений конфликта.

Украина заявила, что там было убито более 20 000 человек.

По оценкам ООН, 90% зданий были повреждены и около 3 50 000 человек были вынуждены покинуть страну, довоенное население составляло около 5 000 000 человек.

Группа местных жителей рассказала Би-би-си: «Россия проводит дорогостоящую кампанию по восстановлению города и завоеванию сердец и умов его жителей».

Цель состоит в том, чтобы поглотить Мариуполь и сделать его владением России. Российские власти говорят, что сейчас там проживает 300 000 человек.

Последний раз это сообщение было изменено 19 марта 2023 г. в 22:03.

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