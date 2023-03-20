Украинский кризис: Путин посещает оккупированный Россией Мариуполь

МоскваСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин неожиданно посетил украинский портовый город Мариуполь, захваченный российскими войсками. Считается, что это первый визит Путина в недавно оккупированный украинский регион.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что на видео было видно, как Путин ведет машину по ночным улицам и разговаривает с людьми. Однако неизвестно, когда были сделаны кадры.

Также сообщалось, что в ходе визита президент России встретился с высшим военачальником в городе Ростове-на-Дону.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. На видео он в машине с вице-премьером России Маратом Хоснуллиным, который объясняет, как восстанавливать город, сообщает ТАСС.

Похоже, Путин также посещает филармонию, которая использовалась для судебных процессов над защитниками металлургического комбината «Азовсталь» — крупного промышленного комплекса, где украинские войска держались, прежде чем окончательно сдаться.

Мариуполь находится под российской оккупацией более 10 месяцев после того, как он был разрушен в ходе одного из самых продолжительных и кровопролитных сражений конфликта.

Украина заявила, что там было убито более 20 000 человек.

По оценкам ООН, 90% зданий были повреждены и около 3 50 000 человек были вынуждены покинуть страну, довоенное население составляло около 5 000 000 человек.

Группа местных жителей рассказала Би-би-си: «Россия проводит дорогостоящую кампанию по восстановлению города и завоеванию сердец и умов его жителей».

Цель состоит в том, чтобы поглотить Мариуполь и сделать его владением России. Российские власти говорят, что сейчас там проживает 300 000 человек.