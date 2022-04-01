Украинско-украинский поворот против российского вторжения

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как завершилась пекинская Олимпиада, но игры, как и предшествовавшие им, уже промелькнули в нескольких кадрах и мгновениях.
Плаксивая юная сноубордистка из России (недавно не прошедшая тест на допинг) получила выговор от своего тренера. Рожденная в Америке фигуристка-победительница выигрывает золото для Китая. Лучшая фигуристка в мире пытается объяснить, почему она не может закончить гонку, не будучи пойманной.
Затем был спортсмен-скелетон из Украины, держащий простую табличку из четырех слов перед телекамерами после одного из своих заездов на стапеле в Яньцине.
«В Украине нет войны».
Владислав Гераскевич занял 18-е место, но, скорее всего, мир запомнит его гораздо дольше, чем золотого медалиста.
«Я хотел показать, что мы мирные люди и хотим жить нормальной жизнью», — сказал 23-летний Гераскевич на прошлой неделе из своего дома в Житомире, Украина, примерно в 100 милях к западу от Киева, столицы страны. «В то время я не очень верил, что война действительно может начаться. Российские войска были по всей Украине, но вы также понимаете, что это 21 век, и такая война не может произойти в центре Европы».
То, что Гераскевич имел в виду, чтобы исключить почти все остальное за последний год — его спортивная карьера — вылетело из его головы 24 февраля, когда начали спускаться первые ракеты и российские танки начали перекатываться через границу, хотя это был ранний голос в кампании за то, чтобы Россия не занималась международным спортом.
Количество украинских спортсменов — от Боксеры для балерин — Они ополчились против России в последние недели. Хирасевич записался на службу по территориальной обороне, но еще не был призван на службу, отчасти потому, что он курсант без военной подготовки, хотя и рассчитывает, что вскоре его призовут на действительную военную службу.
Между тем, он пытается быть полезным в военных действиях. Он и его отец, который возглавляет Украинскую федерацию скелетов и скелетов, вскоре поняли, что грузовик команды может послужить ценной цели в стране, находящейся в осаде.
Самые ожесточенные бои так и не достигли его территории, что позволило ему проводить дни, пытаясь собрать достаточно еды, медикаментов и одежды, чтобы заполнить грузовик команды. Когда у него и его отца был большой груз, они отправились в Киев, где раздавали свои припасы нуждающимся.
Поездка, которая обычно занимает не более двух часов, превратилась в ужасающую эпопею из шести или семи часов, наполненную контрольно-пропускными пунктами и изменением маршрута в последнюю минуту, потому что дороги закрыты или мостов больше нет. Во время одной поездки комендантский час заставил их остановиться и поспать в грузовике на обочине дороги.
«Вы могли слышать и видеть взрывы очень четко», — сказал он. «Тогда вы приезжаете и видите все эти разрушенные здания».
Гераскевич совершил шесть поездок в Киев. Он пытается создать фонд, чтобы люди могли жертвовать деньги и товары, но это было непросто. Бюрократия в Украине была совсем не простой. Война сделала это почти невозможным, прогресс измерялся маленькими победами.
Его ответ был отправлен через WhatsApp в пятницу на вопрос «Как прошел твой день сегодня?»
«Ночь была нормальной», — написал он. «Было две сирены воздушной опасности. Мы спали около 5-6 часов. Был очень загруженный день, мы в основном сделали необходимую работу. Сегодня заказали штамп и уже получили, подали заявление на открытие счета в банке. Сегодня было два интервью, в которых я пытаюсь освещать ситуацию и рассказывать, что у нас происходит».
Русско-украинская война: основные события
В конце прошлой недели он отправился в Винницу, примерно в 80 милях к югу от своего дома в Житомире, чтобы навестить своих бабушку и дедушку и других родственников, которые решили остаться.
Он много раз появлялся на западном телевидении, пытаясь извлечь выгоду из своего шоу на Олимпийских играх, чтобы рассказать миру, во что превратилась повседневная жизнь в его стране. МОК запрещает политические высказывания на игровом поле и в других местах соревнований, но не наказывает Гераскевича.
Он старается максимально следить за участием России в этом виде спорта и следить за тем, чтобы наложенный запрет сохранялся, а в некоторых случаях расширялся.
Все символы стран были стерты с соревнований, а их командам было запрещено участвовать в крупных мероприятиях, таких как квалификация на чемпионат мира 2022 года в Катаре в конце этого года и командные игры в международном теннисе. Однако World Athletics, мировой руководящий орган по легкой атлетике, был одной из немногих организаций, которые не допускали к участию в соревнованиях отдельных российских спортсменов, а также спортсменов из Беларуси. Спортсмены из этих стран не допускаются этим летом на чемпионат мира по легкой атлетике в Орегоне.
Херасевич сказал, что спортивные лидеры должны внимательно следить за тем, что говорит или делает российский спортсмен, что может быть воспринято как поддержка войны, и что спортсменам следует пожизненно запретить участвовать в соревнованиях, если они каким-либо образом поддерживают войну с Россией. Он считает, что, поскольку у спортсменов есть трибуны, их слова и действия могут быть быстро использованы в качестве пропаганды для мобилизации поддержки продолжающихся боевых действий и бомбардировок, в результате которых погибают ни в чем не повинные мирные жители.
«Применяя допинг, спортсмен обманывает других и наносит вред своему здоровью», — сказал он. «В случае военной пропаганды она также обманывает других, но в то же время она также разрушает или уносит жизни других».
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