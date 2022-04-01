Украинско-украинский поворот против российского вторжения

Самые ожесточенные бои так и не достигли его территории, что позволило ему проводить дни, пытаясь собрать достаточно еды, медикаментов и одежды, чтобы заполнить грузовик команды. Когда у него и его отца был большой груз, они отправились в Киев, где раздавали свои припасы нуждающимся.

обновлен 1 апреля 2022 г., 7:49 по восточному времени

Поездка, которая обычно занимает не более двух часов, превратилась в ужасающую эпопею из шести или семи часов, наполненную контрольно-пропускными пунктами и изменением маршрута в последнюю минуту, потому что дороги закрыты или мостов больше нет. Во время одной поездки комендантский час заставил их остановиться и поспать в грузовике на обочине дороги.

«Вы могли слышать и видеть взрывы очень четко», — сказал он. «Тогда вы приезжаете и видите все эти разрушенные здания».

Гераскевич совершил шесть поездок в Киев. Он пытается создать фонд, чтобы люди могли жертвовать деньги и товары, но это было непросто. Бюрократия в Украине была совсем не простой. Война сделала это почти невозможным, прогресс измерялся маленькими победами.

Его ответ был отправлен через WhatsApp в пятницу на вопрос «Как прошел твой день сегодня?»

«Ночь была нормальной», — написал он. «Было две сирены воздушной опасности. Мы спали около 5-6 часов. Был очень загруженный день, мы в основном сделали необходимую работу. Сегодня заказали штамп и уже получили, подали заявление на открытие счета в банке. Сегодня было два интервью, в которых я пытаюсь освещать ситуацию и рассказывать, что у нас происходит».

Русско-украинская война: основные события Карточка 1 из 4 гуманитарный коридор. Создание гуманитарного коридора, позволяющего людям выехать из осажденного города Мариуполя и получить помощь, казалось, вот-вот будет реализовано. Международный Красный Крест заявил, что коридор может начать работу 1 апреля.

В конце прошлой недели он отправился в Винницу, примерно в 80 милях к югу от своего дома в Житомире, чтобы навестить своих бабушку и дедушку и других родственников, которые решили остаться.