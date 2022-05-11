Украинцы укрепляют позиции на востоке и останавливают российский газ на одном из направлений

Запорожье, Украина (AP) — Оператор газопровода Украины в среду приостановил российские поставки через крупный узел на востоке страны, а его начальник Владимир Зеленский заявил, что киевская армия добилась небольших успехов, вытеснив российские войска из четырех сел. под Харьковом.

Оператор трубопровода заявил, что российские поставки через его узел в Новопскове, в районе, контролируемом поддерживаемыми Москвой сепаратистами, будут прекращены со среды. Она добавила, что центр занимается примерно третью российского газа, который проходит через Украину в Западную Европу. Российский газовый гигант «Газпром» оценил цифру примерно в четверть.

Этот шаг — первый случай, когда поставки природного газа пострадали от войны, начавшейся в феврале. Это может заставить Россию перенаправить свои газовые потоки через территорию, контролируемую Украиной, на своих потребителей в Европе. Российский энергетический гигант «Газпром» первоначально заявил, что не может этого сделать, хотя первоначальные данные о потоках указывали на более высокие скорости, проходящие через второй завод на территории, контролируемой Украиной.

Оператор сказал, что остановил поток из-за вмешательства «оккупационных сил», в том числе из-за забора газа. Он добавил, что Россия может перенаправить грузы через Суджу, крупный транспортный узел в северной части страны, контролируемой Украиной. Но представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что это «технологически невозможно», и поставил под сомнение причину остановки.

Зеленский заявил во вторник, что военные постепенно оттесняют российские войска от Харькова, в то время как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил растущую уверенность и расширение целей, отметив, что Украина может пойти дальше простого принуждения России вернуться в районы, которые она когда-то контролировала. Вторжение. недели назад .

Кулеба сказал Financial Times, что Украина изначально считала, что победа будет заключаться в отводе российских войск на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. Но фокус сместился на восточное промышленное сердце Донбасса после того, как российским войскам не удалось захватить Киев в начале войны.

«Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте, и выиграем Битву за Донбасс, которая будет решающей для послевоенной динамики, конечно, наша победа в этой войне будет заключаться в том, чтобы освободить остальных из нас», — сказал Кулеба. .

Заявление Кулебы, похоже, больше отражало политические амбиции, чем реалии поля боя: российские войска продвинулись и контролировали большую часть Донбасса, чем до начала войны. Но это показывает, как Украина сковывала большую и лучше вооруженную российскую армию, удивив многих, кто предсказывал более быстрое окончание конфликта.

Украина заявила во вторник, что накануне российские войска выпустили семь ракет по Одессе, поразив торговый центр и склад в крупнейшем порту страны. Военные сообщили об одном погибшем и пятерых раненых.

На снимках видно горящее здание и обломки, в том числе теннисные туфли, среди груды разрушений в черноморском городе.

Один генерал предположил, что в цели Москвы входит перекрытие морского выхода Украины как к Черному, так и к Азовскому морям. Это также дало бы России коридор, соединяющий ее как с Крымом, который она захватила в 2014 году, так и с Приднестровьем, промосковским регионом Молдовы. .

Британские военные заявили, что нападение Украины на российские силы на острове Змеиный в Черном море помогло сорвать попытки Москвы расширить свое влияние.

В сообщении разведки в Твиттере британское министерство обороны заявило, что Россия стремилась укрепить свой гарнизон на острове Змеиный, в то время как «Украине удалось нанести удар по российским средствам ПВО и пополнить запасы кораблей с помощью беспилотников Bayraktar». Она сказала, что российские корабли снабжения имели минимальную защиту после вывода ВМФ России в Крым после потери Москвы.

Это согласуется со спутниковыми снимками, проанализированными Associated Press, на которых видны боевые действия.

Но британские военные предупредили: «Если Россия укрепит свои позиции на (Змеином) острове с помощью стратегической ПВО и крылатых ракет береговой обороны, она сможет контролировать северо-запад Черного моря».

Даже если России не удастся отделить Украину от ее побережья — и, похоже, ей не хватает для этого сил, — продолжающиеся ракетные удары по Одессе отражают их стратегическую важность. Российские военные неоднократно наносили удары по его аэропорту, утверждая, что уничтожили несколько партий западного оружия. .

Одесса – главные ворота для отгрузки зерна Российская блокада угрожает мировым запасам продовольствия. Это также культурная жемчужина, дорогая как украинцам, так и россиянам. Его нацеливание имеет символическое значение.

Для защиты Одессы Киеву, возможно, потребуется перебросить войска на юго-запад, отведя их от восточного фронта в Донбассе, где они будут сражаться под Харьковом, чтобы оттеснить русских через границу.

Харьков и его окрестности с самого начала войны подвергались непрерывным атакам русских. В последние недели ужасающие кадры стали свидетелями зверств От тех боев, где одна улица была усеяна обугленными и изуродованными трупами.

Тела 44 мирных жителей были обнаружены под обломками обрушившейся в марте пятиэтажки в Изюме примерно в 120 километрах от Харькова, сообщил во вторник глава областной администрации Оле Синхопов.

По данным украинской пограничной службы, во вторник российские военные самолеты дважды выпустили неуправляемые ракеты по Сумской области к северо-востоку от Харькова. Губернатор района сказал, что ракеты попали в несколько жилых домов, но никто не погиб. Российские минометы обрушились на Черниговскую область вдоль границы Украины с Белоруссией, однако сообщений о пострадавших не поступало.

Зеленский использовал свое ночное выступление в честь Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины. который умер во вторник в возрасте 88 лет.

По его словам, Кравчук проявил мужество и сумел заставить страну прислушаться к нему.

Мощный, сказал Зеленский, чьи коммуникативные навыки и решение остаться в Киеве, когда он подвергся нападению России, помогли ему стать лидером военного времени.

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Гамбрелл сообщил из Львова, Украина. Есика Фиш в Бахмуте, Дэвид Кейтон в Киеве, Юрас Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Лолита С. Балдор в Вашингтоне, Кельвин Чан в Лондоне и сотрудники AP по всему миру.

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