В 2014 году журналист и писатель Юрий Луканов вел репортаж из Краматорска, Украина. Он помнит, как пытался открыть бутылку красного вина со своими друзьями, которое они купили в единственном открытом магазине в заброшенном городе. Они не смогли найти штопор и в итоге использовали шомпол, чтобы вставить пробку в бутылку и насладиться вином. Для него это было больше, чем неудобство. Это метафора того, насколько разрушительной может быть война.

Об этом Луканов рассказал во время презентации, организованной Love School of Business и профессором экономики Elon Виталием Строгушем. Луканов подчеркнул опасность цензурной журналистики в России и ту роль, которую могут сыграть романы в рассказывании честных и творческих историй.

Второкурсник Хантер Сигел, Илон, был в аудитории и сказал, что история о вине и пробке находит отклик.

«Я думаю, что это показало человечность, и один из главных моментов заключается в том, что не все можно охватить в отчете. Во всем этом есть человеческая сторона — то, что очень легко забыть», — сказал Сигел.

Сигел имеет двойную специализацию в области политологии и международных глобальных исследований. Он старается слушать как можно больше ораторов, потому что любит учиться вне класса.

«Он помещает все эти абстрактные знания, которые есть у многих людей в Elon и которым их учат на многих уроках политологии, международных и мировых исследований, в соответствующий контекст их жизни», — сказал Сигел.

Хотя Луканов думал, что с его стороны было бы непрофессионально напечатать эту историю в газете, он думал, что это маленькое окошко в большую проблему — как война изменила маленькие обычаи. Луканов сказал, что именно поэтому он решил писать романы и обнаружил, что они позволяют больше творчества, включения и выражения. Луканов Посещение кампуса Часть его книжного тура в поддержку его нового романа «Корреспондент Волковский».

В своей презентации Луканов попытался представить контекст нынешней войны на Украине. Он сказал, что его корни восходят к аннексии Крыма в 2014 году, когда России удалось отвоевать Крым у Украины. Затем Луканов отметил влияние российской цензуры на СМИ, когда Россия использовала пропаганду для создания ложного образа Украины.

Они атакуют свободную прессу. Они подрывают свободу слова. «Они уничтожают возможность получать правдивую информацию», — сказал Луканов.

Этот инцидент побудил его написать свою первую книгу «Журналистика: как Россия разрушила свободу СМИ в прессе». Он хочет, чтобы люди заметили оплошность, как и он.

Вы имеете право слышать то, что хотите, но русские обычно лгут. Послушайте, другие народы — литовцы, латыши, эстонцы, грузины, мальдивцы и т. д., другие народы, входившие в состав Советского Союза, — и русские называют их несчастными народами. Но на самом деле многие из них… имеют гораздо более глубокую культуру, чем русская», — сказал Луканов.

Луканов также сказал, что дезинформация, которую он сейчас видит в Украине, более агрессивна, чем когда он только пришел в журналистику.

«Я бы сказал, когда я [am] «Смотреть их телевизор — это уже совсем глупо», — сказал Луканов. «Это совершенно глупо, непреклонно и совершенно жестоко».

Однако он сказал, что украинцы начинают лучше распознавать это как пропаганду, поэтому повестка дня России уже не так эффективна, как раньше. Однако Луканов заявил, что украинцы должны бороться с этим как могут.

Элон-младший Тейлор Барбадора, специализирующаяся на журналистике, пришла послушать выступление Луканова в рамках своего класса JOU 3100: Reporting for the Public Good. Она сказала, что была удивлена, узнав, сколько цензуры в России.

«Было грустно это слышать, но очень интересно видеть разницу и слышать, на что это похоже», — сказал Барбадура. «Я пытался поставить себя на место человека, который живет в России и проходит через это, и о вещах, которые стратегически подпитывают вас, трудно думать».

По словам Луканова, цензура и пропаганда — это два способа контролировать повествование, но еще один способ, которым это делает Россия, — это прямое преследование журналистов. По последним данным, за 31 год в России умерли 82 журналиста. Комитет защиты журналистов . По меньшей мере 38 из них были убиты.

Луканов сказал, что хотел бы, чтобы Путин был наказан за эти и другие убийства, но считает, что это возможно только в том случае, если остальная часть международного сообщества сможет объединиться вокруг этой цели. Он сказал, что амбиции России должны быть остановлены.

«Их высокая миссия — обновить советскую империю», — сказал Луканов. «Я думаю, что демократический мир должен ввести и должен продолжать вводить санкции против русских, чтобы заставить их отказаться от своего ядерного оружия и так далее».