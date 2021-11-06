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Уровень загрязнения резко вырос в Дели после того, как жители нарушили запрет на фейерверки на Дивали

6 ноября, 2021
Toma Kulikov

Согласно Индексу качества воздуха (AQI), в большинстве мест в Дели в пятницу утром индекс качества воздуха превышал 500, причем в нескольких местах индекс превышал максимум 999.

Индекс качества воздуха измеряет концентрацию частиц PM2,5 на кубический метр воздуха, которые в больших количествах могут вызывать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным все, что превышает среднегодовое значение 5 микрограммов – среднее значение в Дели в пятницу составляло 706 микрограммов, По данным Reuters.

В прошлом месяце главный министр Дели Арвинд Кеджривал издал запрет на фейерверки, чтобы контролировать уровень загрязнения в городе, но празднование фейерверков Дивали в четверг в основном прошло как обычно, и смог, вероятно, усугубится.

В посольстве США в Нью-Дели количество боевиков «Аль-Каиды в Ираке» в среду утром достигло 197. К пятнице AQI был зафиксирован на уровне 492 и получил оценку «серьезный».

В вечернем бюллетене, выпущенном в пятницу, государственная система качества воздуха, прогнозов погоды и исследований Индии (SAFAR) сообщила, что уровни загрязнения в Дели были «экстремальными» и хуже уровней, зафиксированных в 2020 году.

«(За последние 24 часа) уровень PM2,5 был выше по сравнению с 2020 годом, но намного ниже, чем он был в 2018 году», – заявила Саффар в своем сообщении.

Саффар напрямую объяснил ухудшение качества воздуха праздничными мероприятиями в четверг вечером. «Выбросы фейерверков в ночь на Дивали ухудшили качество воздуха от очень плохого до серьезного», – сказал Саффар.

По данным SAFAR, сжигание остатков сельскохозяйственных угодий также внесло значительный вклад в повышение уровня PM 2,5, достигнув пика в 36%.

Дели годами борется с плохим качеством воздуха, проблема усугубляется сжиганием фермерами остатков соломы в соседних районах во время сбора урожая и празднованием Дивали с петардами.

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Отчет, опубликованный в сентябре исследовательской группой Института энергетической политики США (EPIC) при Чикагском университете, показал, что плохое качество воздуха в Индии может сократить продолжительность жизни сотен миллионов людей на целых девять лет.

Несмотря на запрет на фейерверки в Дели, министр окружающей среды города Гопал Рай сказал в пятницу филиалу CNN CNN-News18, что правящая партия Индии Бхаратия Джаната (BJP) призвала людей запускать фейерверки.

Саффар сказал, что загрязнение, вероятно, исчезнет в течение выходных, если фейерверк больше не будет запущен, несмотря на то, что сжигание соломы, как ожидается, продолжится.

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