Успешное возвращение Сами: Капис победил Аль-Шаятана 3: 2

«Вашингтон Кэпиталз» сделали большой шаг в плане хорошей игры и надеялись продолжить этот путь, встретившись с «Нью-Джерси Девилз» во второй раз за два дня. Могут ли они завершить уборку на выходных?

Михаил Мальцев открыл счет борцом, который соскользнул с клюшки Дмитрия Орлова, обогнав Илью Самсонова с короткой стороны. Джейкоб Врана забил два гола подряд после того, как отскочил от ворот и сравнял счет. Никлас Бэкстрем ищет свою 700-ю передачу и вместо этого находит сетку ворот своим ударом. Игорь Шарангович вставил один из них в тело Самсонова, чтобы снова связать игру.

Алекс Овечкин один раз выстрелил в неутвержденного Маккензи Блэквуда, чтобы вернуть себе лидерство «Кэпс» и финишировал победителем.

Шляпы победили демонов 3-2!

Помимо неудачной утечки «Демонов гола», я думал, что головные уборы доминировали в тот период, и, возможно, мне повезло, что я не забил еще три гола, как вчера. Меня особенно впечатлило начало Дмитрий Орлов И Джастин Шульц Пара, в которой эти двое атакуют на заднем плане и, кажется, нашли отличную химию.

И Пара, в которой эти двое атакуют на заднем плане и, кажется, нашли отличную химию. Именинник! Джейкоб Врана объявиться Питер ЛаВайолет Он не должен сидеть на нем, ставя его второй рейтинг, чтобы получить шляпы на доске. Счастливых 25 Снеку.

объявиться Он не должен сидеть на нем, ставя его второй рейтинг, чтобы получить шляпы на доске. Счастливых 25 Снеку. В первом кадре не так много записей, поэтому я собираюсь использовать этот пункт, чтобы сказать вам, подписчикам Disney Plus, что вам нужно посмотреть WandaVision, потому что это шоу так здорово, а в первом сезоне будет только осталось несколько дней (5 марта).

Я люблю свой смущенный V pic.twitter.com/DUN3fX7Rox – Чарли Макманус (@ CharlieMcManus9) 28 февраля 2021 г.

Второй был еще одним периодом, когда я считал, что шляпы лучше всего. Гораздо более медленный темп, чем первый, с большим количеством свистков, но они продолжили тенденцию не давать Нью-Джерси вообще ничего с точки зрения возможностей, близких к высокому. За 40 минут Демоны забили только один шанс для этого типа с пяти до пяти в восьми столицах.

который Алексей Овечкин Я чувствовал, что цель неизбежна из Гоблинского падения, потому что у Великой Восьмерки сегодня определенно были обе ноги и его стрелковые перчатки. К концу второго тайма у капитана уже было десять одиночных бросков, шесть ударов в сетку, гол (номер 713) и три одиночных попытки забить.

Я чувствовал, что цель неизбежна из Гоблинского падения, потому что у Великой Восьмерки сегодня определенно были обе ноги и его стрелковые перчатки. К концу второго тайма у капитана уже было десять одиночных бросков, шесть ударов в сетку, гол (номер 713) и три одиночных попытки забить. Как президент Ник Дженсен Я должен признать, что фан-клуб – это его отношения с ним. Здено Чара Моя проверка зрения не прошла в этой игре. Шара, казалось, медленно реагировала на несколько всплесков демонов, а Дженсен изо всех сил пытался прикрыть своего напарника. Вы могли подумать, что большая одежда может расслабиться спиной к спине, но я так не думаю.

Я должен признать, что фан-клуб – это его отношения с ним. Моя проверка зрения не прошла в этой игре. Шара, казалось, медленно реагировала на несколько всплесков демонов, а Дженсен изо всех сил пытался прикрыть своего напарника. Вы могли подумать, что большая одежда может расслабиться спиной к спине, но я так не думаю. Скажите NBC Sports Washington, что они делают в этом сезоне перед матчем, получая их Брюс Будро И заранее заговорили перед каждым матчем. Эти программы было действительно интересно смотреть, и, поскольку тот, кто не смотрел предматчевые репортажи более пяти лет, вероятно, заставил меня посмотреть их. Алан Мэй Помешивать кастрюлю и постоянно зажигать Иана тоже весело.

На третьем этапе шляпы снова полны, и я очень надеюсь, что они остановят эту тенденцию. У них была одна попытка из пяти примерно за 12 минут до третьей.

Илья Самсонов Это было нелегкое возвращение в клетку Вашингтона. Первый гол против него был резким изменением темпа, но вы все равно не хотели видеть, как он побеждает такую ​​короткую команду. Второй гол против просто не может быть. Похоже, он успокоился и провел впечатляющий третий срок, хотя на пути к победе.

Это было нелегкое возвращение в клетку Вашингтона. Первый гол против него был резким изменением темпа, но вы все равно не хотели видеть, как он побеждает такую ​​короткую команду. Второй гол против просто не может быть. Похоже, он успокоился и провел впечатляющий третий срок, хотя на пути к победе. Это наказание требует Том Уилсон На третьем – полная шутка. Кстати, «отбивные». Назовите это ссылкой, как если бы он тоже только что открыл жизнь на Юпитере.

У шляп есть два выходных два дня подряд против «Бостон Брюинз», поскольку эти две команды соревнуются за вершину Восточного дивизиона НХЛ. Две отличные игры.

Полное покрытие демонов RMNB

Снимок экрана предоставлен NBC Sports Washington