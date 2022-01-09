Утечка спецификаций Moto G Stylus 2022 — возможно, он работает под управлением устаревшей версии Android

За последние два года файл Мото G Pen Это был идеальный телефон, если вы используете дешевое устройство Android с прикрепленным стилусом — и благодаря новой утечке спецификаций мы теперь знаем больше о выпуске смартфона 2022 года.

По словам источников, контактирующих с Разработчики XDAТелефон будет оснащен 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран на прикосновение меньше, чем у его предшественника, но за это время Lenovo удалось упаковать несколько дополнительных пикселей.

Под капотом, по-видимому, будет достаточно мощный чипсет MediaTek Helio G85 в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Говорят, что телефон поставляется со 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой дополнительного хранилища, добавляемого с помощью карты памяти.

Камера и программное обеспечение

Нам сказали, что на задней панели Moto G Stylus 2022 будет сверхширокоугольная камера с тремя объективами на 50 МП + 8 МП + 2 МП, а спереди — 16-мегапиксельная камера с одним объективом для селфи.

Сообщается, что емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, и, конечно, как обычно, будет встроенный стилус с собственной док-станцией на телефоне. принимая во внимание Телефон Moto G Stylus 2021 Новая модель была запущена в январе прошлого года и может быть официально представлена ​​в любой день.

Похоже, что программное обеспечение останется позади, но ходят слухи, что телефон будет поставляться с Android 11, выпущенным в 2020 году, и получит только одно обновление основной версии до Андроид 12 когда-нибудь в будущем.

Анализ: проверьте программу мелким шрифтом

Версия программного обеспечения, с которой поставляется телефон, может быть не первой в вашем списке приоритетов, но стоит дважды проверить эти данные при покупке нового устройства, иначе вы рискуете остаться позади с точки зрения новых функций.

Android 12 предлагает динамические темы, специальный игровой режим, улучшенную панель управления конфиденциальностью и улучшенный набор ярлыков жестов, среди прочих изменений — хотя похоже, что ни одна из этих функций не будет в Moto G Stylus при запуске.

Однако это, пожалуй, неудивительно, учитывая, что Moto G Stylus, выпущенный в январе 2021 года, появился только с Android 10 на борту. Это также связано с одним крупным обновлением до Android 11, хотя оно еще не выпущено.

Если вы заинтересованы в покупке недорогого телефона с большим экраном и стилусом, Moto G Stylus 2022, несомненно, идеально вам подойдет — возможно, в качестве компромисса вы согласитесь смириться с более старым оборудованием. Просто убедитесь, что вы знаете, что вы получаете в программном обеспечении, когда берете новое устройство.