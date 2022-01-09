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Утечка спецификаций Moto G Stylus 2022 — возможно, он работает под управлением устаревшей версии Android

9 января, 2022
Artem Sokolov

За последние два года файл Мото G Pen Это был идеальный телефон, если вы используете дешевое устройство Android с прикрепленным стилусом — и благодаря новой утечке спецификаций мы теперь знаем больше о выпуске смартфона 2022 года.

По словам источников, контактирующих с Разработчики XDAТелефон будет оснащен 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2460 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран на прикосновение меньше, чем у его предшественника, но за это время Lenovo удалось упаковать несколько дополнительных пикселей.

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