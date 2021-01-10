Утечка Grand Theft Auto 6 взволновала поклонников GTA, но разве это подделка?

новый Великий угонщик авто 6 Утечка из Rockstar Games GTA Поклонники в восторге, но, к сожалению, пахнет фальшивкой. Однако это не помешало ей забрать патроны внутрь. Крупная кража автоматический Сообщество и захвачено многими как настоящая диверсия. Что касается самой утечки, то она происходит от музыкального продюсера и пользователя Twitter по имени Чико Кан, который недавно поделился электронным письмом, якобы от Ричарда Барнса, президента по международным связям Rockstar Games.

В письме Барнс пригласил Кана поработать с Rockstar Games, чтобы помочь скоординировать музыку для «будущих проектов разработчиков в 2021 году», один из которых будет «масштабным». Так называемое электронное письмо не раскрывает многих других наблюдений и не указывает на какой-либо один IP-адрес, но преобладает предположение, что проект является «массовым», что указывает на GTA 6.

Ниже вы можете сами проверить электронную почту:

В 2020 году было много взлетов и падений, но мы продолжаем идти вперед, и теперь мы уверенно идем в 2021 год💪🏾 Я просто хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал меня в этом году❤️ pic.twitter.com/uLl0SHEu8U – Чико Кан (CKanzz) 31 декабря 2020 г.

Если эта утечка законна, она также предполагает GTA 6 Он будет представлен в этом году или даже запущен в этом году, хотя мы знаем, что последнее практически невозможно на данный момент по ряду причин. Опять же, это может быть связано с GTA Online Или что-то новенькое, но можно с уверенностью сказать, что огромное – это намек на GTA 6.

Все это кажется подделкой. Во-первых, цвет текста между вторым и третьим абзацами не совпадает. Это очень большой красный флаг, но это не единственный красный флаг. Другой тревожный сигнал – это тот факт, что Барнс покинул Rockstar Games в 2019 году. Ни один из этих красных флажков не раскрыт на 100% и не просочился полностью, но вместе они почти полностью раскрывают его, насколько это возможно.

Если электронное письмо настоящее и относительно новое, Кан, вероятно, еще не прошел процедуру NDA, поэтому он может поделиться им в Twitter. Однако это не могло быть новым, потому что Барнс не играл в Rockstar Games с 2019 года.

В этой утечке много дыр, но это не остановило его от обхода. На момент публикации Кан не ответил на критику утечки, а Rockstar Games никак не прокомментировала ситуацию. в следствии, GTA Остались только домыслы и подозрительные письма.