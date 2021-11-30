Утечки портативной консоли Razer Qualcomm

Похоже, что Qualcomm объединяется с Razer над новым пакетом для разработчиков мобильных игр, построенным на грядущем процессоре Snapdragon G3X. просочившиеся чипы Сообщение от Видеокарты Устройство было названо «Snapdragon G3X Handheld Developer Kit», что указывает на то, что оно в первую очередь нацелено на разработчиков и производителей программного обеспечения, чтобы помочь им создать собственное программное обеспечение и оборудование на базе технологии мобильных игр Qualcomm.

Кроме того, Видеокарты Он также получил чипсеты с подробным описанием грядущего флагманского процессора Qualcomm для смартфонов, Snapdragon 8 Gen 1. Название происходит от Qualcomm’s. В прошлом месяце был анонсирован новый бренд чипов для мобильных телефонов. Говорят, что процессор производится по 4-нм техпроцессу, при этом ЦП на 20% быстрее и на 30% энергоэффективнее, а графический процессор на 30% быстрее и на 25% энергоэффективнее, чем модели предыдущего поколения.

Другие характеристики игрового ноутбука включают порт USB-C для аксессуаров XR, поддержку DisplayPort через USB-C, аккумулятор на 6000 мАч, веб-камеру 1080p, а также «невероятную эргономику и непревзойденные возможности». Говорят, что экран представляет собой OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Беспроводная связь включает 5G mmWave, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и Видеокарты В нем отмечается, что устройство может транслировать игры из таких сервисов, как xCloud.

Qualcomm не новичок в развертывании этого типа устройств, призванных стимулировать разработку на платформах компании. а Windows на ПК Arm Например, выпущенный ранее в этом году, он должен был предоставить разработчикам программного обеспечения более дешевое оборудование для использования при разработке приложений Arm для ПК на базе Snapdragon. Компания также разработала наушники виртуальной реальности Оборудован своими процессорами.

Этот последний комплект для разработки появился сразу после объявления о выпуске Поверхность пара в клапанеНоутбук Linux с процессором AMD. Но Valve — не единственная компания, работающая над форм-фактором. Lenovo А также Alienware Показывать собственные прототипы (правда, коммерческих версий пока нет). Qualcomm, похоже, делает ставку на другие компании, которые также заинтересованы в аналогичном оборудовании и рекламируют свои процессоры как лучшее средство для их работы.

Пока нет подробностей о том, когда группа разработчиков будет официально объявлена, но с ежегодным саммитом Snapdragon Tech Summit от Qualcomm. В настоящее время проходит на ГавайяхВряд ли нам придется ждать дольше.