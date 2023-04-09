Ученые, возможно, клонировали вымершего мумифицированного быка: подробности

В 2022 году российские исследователи находят в Сибири молодого зубра возрастом более 8000 лет. Теперь они хотят его клонировать.

Бизону, вероятно, было не больше двух лет, когда он умер, и он является представителем вымершего вида.

Сторонние эксперты не считают, что ДНК достаточно хорошо сохранилась для клонирования.

Клонирование вымерших животных сейчас кажется обычным делом. От шерстистого мамонта до арктического волка ученые постоянно изобретают способы взять ДНК у известных образцов вымерших животных и модифицировать гены, чтобы вернуть их в виде закрытых существ. Теперь российские исследователи хотят повеселиться и планируют сделать это с давно исчезнувшим видом бизонов благодаря открытию, сделанному в 2022 году.

Ученые из Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета России считают, что недавно обнаруженному бизону неизвестного вымершего вида было от 1,5 до 2 лет, когда он умер между 8000 и 9000 лет назад.

Местные жители нашли его летом 2022 года в Верхоянском районе за полярным кругом, зубр сохранился в вечной мерзлоте. Останки включали голову, передние конечности и часть грудной клетки. Ученые провели вскрытие — вскрытие животных — и взяли образцы мягких тканей, мышц, кожи, шерсти и даже мозга.

Еще из популярной механики рабочий код Символ треугольника, указывающий на игру

Хван Ву Сук, профессор СВФУ и директор Фонда биотехнологических исследований ОАЭ, сказал в проф. Новый выпуск Исследователи работают над уникальным открытием, которое можно будет воспроизвести в будущем благодаря отобранным материалам. Этот пресс-релиз был переведен с русского языка с помощью бесплатного онлайн-сервиса перевода.

Анатомия бизона позволила извлечь и отсканировать образцы, которые, по словам российских исследователей, будут продолжать анализировать и хранить в музейном холодильнике для будущих исследований. В университете добавляют, что исследования клеток уже начались с помощью корейских коллег.

Хотя найти вымершего бизона, который так хорошо сохранился на протяжении тысячелетий, очень интересно, говорит один эксперт. Рассказывать живая наукаЭтого недостаточно, чтобы сделать клонирование реальностью. «С моей точки зрения, было бы невозможно клонировать вымерших животных из таких тканей», — говорит Лав Дален, палеонтолог из Стокгольмского университета. живая наука. «Чтобы сделать клонирование возможным, нужно найти неповрежденные хромосомы, но даже в лучших образцах мы видим, что каждая хромосома фрагментирована на миллионы частей».

На самом деле, Дален считает, что маловероятно, что исследователи когда-либо найдут полностью неповрежденную хромосому в туше, где у вас будет больше шансов подбросить монетку и выпасть «орел тысячу раз подряд». Это не сенсационное одобрение потенциала клонирования.

По словам Далена, единственный вероятный сценарий успешного клонирования вымершего русского зубра исходит из трудного процесса секвенирования генома зубра благодаря помощи ДНК этого экземпляра и, возможно, других образцов, а также живых бизонов.

Возможно, исследователи идут по тому же пути, уже заявив, что планируют найти больше этих вымерших бизонов, найденных в мерзлой тундре. Исследователи планируют посетить место, где могут быть найдены останки других ископаемых животных, этим летом, сообщил руководитель Музея мамонта СВФУ Максим Чебрасов в пресс-релизе (переведено с помощью бесплатного онлайн-переводчика).

Приготовьтесь к охоте на бизонов, как никто другой.