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Ученые готовятся к полету на Марс, чтобы доказать теорию воды

1 июня, 2023
Marfa Fedoroa
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Технология, разработанная учеными из Абердинского университета, будет доставлена ​​на Марс, чтобы доказать, что вода может образовываться на поверхности планеты.

Устройство, разработанное факультетом планетарных наук университета, будет контролировать процесс, который, по мнению ученых, производит воду на планете, но никогда ранее не наблюдался.

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