Ученые готовятся к полету на Марс, чтобы доказать теорию воды

т Технология, разработанная учеными из Абердинского университета, будет доставлена ​​на Марс, чтобы доказать, что вода может образовываться на поверхности планеты.

Устройство, разработанное факультетом планетарных наук университета, будет контролировать процесс, который, по мнению ученых, производит воду на планете, но никогда ранее не наблюдался.

Первоначально предполагалось, что этот прибор будет отправлен на Марс во время космической миссии, впервые организованной Европейским космическим агентством и его российским коллегой, но был заморожен после вторжения России в Украину в прошлом году.

Благодаря финансированию Британского космического агентства теперь устройство будет загружено для предстоящей японской миссии на Марс, которая должна состояться в ближайшие 5-10 лет.

Жидкую воду никогда не видели на Марсе, но ученые считают, что уникальные соли на поверхности поглощают воду из атмосферы и производят жидкую воду в виде рассола ночью, когда температура ниже.

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Разработанная в университете технология под названием «Привычка» («Жилье: облучение соляным раствором и температура») попытается зафиксировать этот процесс.

Он будет загружен солями того типа, который, как известно, встречается на Марсе, что позволит команде контролировать, поглощают ли соли влагу из атмосферы и производят воду, и если да, то как.

Он также рассмотрит количество водяного пара в атмосфере, ежедневные и сезонные изменения температуры земли и атмосферы, а также ультрафиолетовую среду.

Мы взволнованы тем, что можем ответить на некоторые извечные вопросы о существовании воды и жизни на Марсе.

Профессор Хавьер Мартин Торрес, руководитель отдела планетарных наук, представит Habit представителям Британского космического агентства в штаб-квартире Японского агентства аэрокосмических исследований в Токио в этом месяце.

Затем он проведет брифинг по технологии на Международном симпозиуме по космическим технологиям и науке.

Он сказал: «Мы очень благодарны и взволнованы этой новой возможностью доставить Habit на Марс через Британское космическое агентство и японскую космическую программу.

«Хотя нам нужно будет внести некоторые небольшие коррективы, чтобы убедиться, что Habit подходит для совместимости с японским оборудованием, эта работа минимальна по сравнению с годами исследований и разработок, которые уже были проведены на устройстве, чтобы мы достигли этой точки.

«Ранее у меня была возможность поработать с другим прибором, станцией мониторинга окружающей среды (REMS), которая в настоящее время находится на марсоходе НАСА Curiosity.

«Приятно видеть изображения REMS на Марсе и иметь возможность сказать, что это устройство было у меня в руках.

Если миссия пойдет по плану, Habit станет первым европейским инструментом использования ресурсов на месте, который будет развернут на поверхности другой планеты.

«Нам очень повезло, и мы рады этой возможности, но еще больше мы рады тому, что она может ответить на некоторые из вековых вопросов о существовании воды и жизни на Марсе».