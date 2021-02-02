Ученые считают высадку России на Луну “историческим достижением”

Президент Джонсон сказал, что советские ученые внесли «большой вклад в познание человечеством Луны и космоса». Премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон сказал в письме премьер-министру СССР г-ну Косыгину: «Этот исторический шаг вперед в освоении человеком космоса действительно принес нам всех, и я передаю вам мои самые теплые поздравления». Президент Британского межпланетного общества доктор Л. Р. Шеперд сказал, что достижение России было намного труднее, чем космическое совещание США. «Я думаю, что это очень большой скачок вперед – возможно, пока что большое событие этого года». Он сказал. Профессор Пьер Тарди, член Французской академии наук, сказал, что мягкая посадка не обязательно означает, что Россия вышла на первое место в гонке по высадке человека на Луну.

«Я считаю, что это замечательно успешный проект», – сказал сэр Гарри Мэсси, уроженец Австралии, председатель Британского космического комитета. Один из ведущих американских специалистов по космосу доктор Уильям Пикеринг, родившийся в Новой Зеландии, назвал посадку «замечательным достижением». Научный редактор New York Times Уолтер Салливан сказал, что первая посадка корабля на другое, неповрежденное небесное тело ознаменовала начало настоящего исследования планеты. Советские ученые в Казахстане начали получать закодированную информацию с Луны-9, как только космический корабль массой 1 тонна приземлился на поверхности Луны в районе штормов, к западу от кратеров Райнер и Мариус. Сообщается, что они изучают крупным планом телевизионные кадры поверхности Луны, чтобы определить ее твердость и состав, готовясь к высадке человека на Луну.

В понедельник был запущен девятый и исключительно успешный российский лунный зонд, совершивший исторический полет на 238 840 миль. ‘Отличная посадка’ Спустя 3 с половиной дня он незаметно приземлился на Луну и начал передавать телевизионные сигналы в течение примерно 20 минут. READ Российские бомбардировщики Ту-160 дозаправляются полярной ночью над арктическими водами Посадка произошла почти на два с половиной часа раньше, чем ожидалось. Британские ученые из Джодрелл-Бэнк, Чешир, засняли ракету в 250-футовый телескоп, когда она появилась на горизонте. Сэр Бернард Ловелл, директор Godrell Bank, назвал посадку «исторической» и добавил: «Это должно вывести русских впереди США в гонке за Луну».

Он сказал, что ретро-ракеты космического корабля были запущены, когда он находился на расстоянии от 20 до 30 миль от поверхности Луны. «Похоже, это была идеальная посадка». добавил он. Обсерватория сообщила, что принимает “холодные сигналы” от космического корабля. По словам космических экспертов, сегодняшнее достижение “Луны-9” означает, что советские ученые решили одну из самых сложных задач, стоящих перед ними на нынешнем этапе освоения космоса. Капсула, кажется, мягко приземлилась на пустую луну без помощи парашютов.

Российским ученым пришлось стабилизировать Luna 9 со скоростью примерно от мили в секунду до почти нуля при приземлении. Информационное агентство ТАСС подтвердило, что «Луна-9» передала на Землю изображения луны. В рекламе говорилось, что Luna 9 «сканирует пейзажи Луны и переносит их на поверхность земли». Согласно сообщению, через 20 часов после приземления сегодня было проведено четыре сеанса радиосвязи с «Луной-9» общей продолжительностью 3 часа 20 минут. Космический корабль приземлился в районе Луны, который будет находиться под прямыми солнечными лучами в течение примерно двух недель, что позволит отправить ряд изображений, если Lunar-9 продолжит нормально функционировать.

Пока что в российских объявлениях было меньше информации о Luna 9, чем в любых предыдущих советских проектах. Пока не выяснено, оборудован ли космический корабль для взлета и возвращения на Землю – этапа, на котором необходимо достичь, прежде чем рисковать жизнью космонавта. READ Ученый - Science & Space - говорит, что сотни версий вируса короны могут сосуществовать в организме человека. Перед Америкой Наблюдатели считают, что успешная посадка может отставать от аналогичной программы США по крайней мере на четыре месяца по сравнению с советскими усилиями. Американские ученые говорят, что первый проект США по размещению инструментов для работы на поверхности Луны запланирован на апрель и июль.

Хотя космический корабль США прислал подробные снимки поверхности Луны незадолго до ее крушения, США еще предстоит добиться “мягкой” посадки. Ожидается, что первый космический корабль Surveyor будет запущен до конца июня. загрузка Дата дважды переносилась из-за того, что корабль не прошел все приемочные испытания. Первый крупный успех Америки в программе исследования Луны был достигнут в июле 1964 года, когда Рейнджер-7 передал на Землю первые крупные планы поверхности Луны на видимой стороне Луны. Еще фотографии были сделаны рейнджером-8 в феврале этого года и рейнджером-9 в марте.

На некоторых изображениях, отправленных непосредственно перед тем, как «Рейнджеры» упали на Луну, были видны камни и другие мелкие детали, но не был дан ответ на жизненно важный вопрос: может ли человек ходить по Луне? Луна-9 могла бы это сделать. Наблюдения Луны 9 могут фактически снизить некоторые требования США к независимому тестированию лунной поверхности.