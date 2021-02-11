Ученый-шаттл НАСА Милли Хьюз Фулфорд умерла в возрасте 75 лет

Ее исследования надеются помочь найти методы лечения, снижающие иммуносупрессию Т-клеток, особенно среди пожилых людей.

«Милли была довольна наукой», – сказал доктор. Карл Грюнфельд Заместитель начальника отдела исследований и разработок Медицинского центра Сан-Франциско, штат Вирджиния, сказал в интервью. «В какой-то момент во время болезни она предложила другой способ коррекции химиотерапии и обрела чудесное спокойствие. Когда она рассказала мне об этом, она почувствовала такую ​​же радость от науки, как и в лаборатории».

Милли Элизабет Хьюз родилась 21 декабря 1945 года в сельской местности Минерал Уэллс, штат Техас. Ее отец Чарльз владел продуктовым магазином. Ее мать, Ланор (Уайлдер) Хьюз, была домохозяйкой. Позже ее родители стали учителями.

В 5 лет Милли увлеклась научной фантастикой, когда она увидела ранний сериал «Бак Роджерс». Она восхищалась персонажем Вильмы Деринг, потому что она была пилотом и потому что она носила брюки в то время, когда Милли всегда требовалось одеваться.

«И поэтому я хотела быть Вильмой Деринг, потому что она могла носить все, что хотела, поэтому она летела на космическом корабле и была профессиональной женщиной», Доктор Хьюз Фулфорд сказал в интервью Для сайта Управления по делам ветеранов, 2014 г.

Доктор Хьюз Фулфорд стала пилотом и осталась поклонницей научной фантастики, с ее сильной преданностью телеканалу «Звездный путь» и фильмам «Звездные войны», а также последним аттракционам «Звездных войн» Диснейленда, которые она посетила. в 2019 году, сказала ее дочь.

Осознав, что миссии НАСА в 1960-х и начале 1970-х годов были доступны только мужчинам, доктор Хьюз Фулфорд стал ученым. Она училась в Государственном университете Тарлтона (ныне входит в систему Техасского университета A&M) в Стивенвилле, который окончила в 1968 году со степенью бакалавра биологии. Я получил докторскую степень. Она имеет докторскую степень по химии и биологии Техасского женского университета в Дентоне в 1972 году.