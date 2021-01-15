Ученый – Science & Space – говорит, что сотни версий вируса короны могут сосуществовать в организме человека.

Москва, 12 января. Склонность коронавируса к мутации в состоянии ослабленного иммунитета может привести к появлению в одном организме сотен новых мутаций вируса, которые не увеличивают риск смерти пациента, но могут быть более заразными или устойчивыми к лечению, заявил директор Клинического исследовательского центра Казанского федерального университета точной и регенеративной медицины. Об этом ТАСС сообщил Альберт Ризванов.

Ранее в СМИ появилась информация о российском пациенте со злокачественной лимфомой, который длительное время был инфицирован коронавирусом. В ее системе было обнаружено около 18 копий вируса. Ученый отметил, что мутации есть в организме естественного переносчика всех вирусов. Этот процесс происходит из-за дефектов генетической системы: при самовоспроизведении вирус совершает ошибки, которые приводят к незначительным изменениям в генетическом коде его воспроизводства.

«Если вирус остается в системе в течение достаточного периода времени, происходит своего рода фильтрация: выбираются варианты, лучше всего адаптированные для выживания в организме человека. Однако при этом, как правило, его летальность постепенно снижается, а передаваемость и устойчивость к лечению могут увеличиваться, поскольку цель Вирусы – это повышенная скорость передачи при живом носителе. <...> Таким образом, сотни различных мутаций для разных вирусов могут быть обнаружены у любого человека, включая вирус Короны », – сказал ученый, возглавляющий исследовательскую группу разработчиков тестовой системы и вакцины против коронавируса.

Он также отметил, что люди с раком, а также люди с другими хроническими заболеваниями находятся в группе риска SARS-CoV-2 из-за их ослабленной иммунной системы.

«У любого человека со сниженным иммунитетом инфекция может продолжаться более длительное время. Этим можно объяснить, почему пациент был инфицирован коронавирусом так долго (с апреля по сентябрь – ТАСС). <...> В настоящее время опубликована работа, доказывающая, что люди, которые проходят химиотерапию, имеют более низкий иммунитет и более длительную инфекцию коронавируса. <...> Также они с большей вероятностью станут источниками новых штаммов коронавируса », – добавил ученый.