Уэйн Гретцки думает, что «когда нет», Алекс Овечкин разбивает свой голевой счет, хочет путешествовать с «Кэпиталз», когда он рядом

Капитан Вашингтон Кэпиталз Алексей Овечкин Сезон 2022/23 он начал с 780 голов. В результате он набрал 115 очков, не дожив до обгона. Уэйн Гретцки Впервые в истории НХЛ.

Перед главным матчем открытия турнира против «Бостон Брюинз» владелец команды Тед Леонсис Интервью на NBC Sports Washington Про Ови охота за регистрацией.

Тед сказал, что Гретцки не только приветствует вызов, но и хочет ездить на матчи со столицами всякий раз, когда «Великая восьмерка» приближается к тому, чтобы забить некогда правдоподобные 894 гола.

«Он действительно был для нас настоящей находкой и просто прекрасным представителем игры», — Леонсис. Он рассказал NBCWSH о Гретцки.. «Никто не расстраивается, что он может пройти через Джорди Хоу. Уэйн Гретцки все время звонит мне и говорит: «Алекс меня пропустит». Я хочу быть с командой, когда это произойдет. Он поедет с командой и Алексом. Что это говорит о честности этого человека и о том, как франшиза добилась уважения во всей лиге? «

Гретцки повторил те же самые чувства в среду во время предматчевого шоу TNT. Лучше Он сказал Это был вопрос «когда нет», если Овечкин побил его голевой рекорд.

Это не первый раз, когда Гретцки говорит о том, что хочет быть уверенным, что находится в Доме Овечкина. Это был Джорди Хоу, когда он стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам..

«Я думаю, это здорово, и если он доберется туда, если он побьет мой рекорд, я сказал, что буду первым, кто пожмет ему руку», — сказал Гретцки в 2020 году. Я побил его рекорд, так что однажды ночью я рассказал отцу и сказал: «Знаешь, в некотором смысле мне жаль Джорди Хоу». И мой папа сказал: «Знаешь что, кто-то собирается побить твой рекорд. И когда они это сделают, убедись, что ты ведешь себя с ними так же джентльменом, как Горди Хоу с тобой. Улыбаешься, пожимаешь руки и гордишься собой». того, чего ты добился. Это лучше для игры. Я всегда так думаю. Я всегда думаю о Джорди Хоу и о том, что сказал мне мой отец».

Овечкин и Гретцки много лет дружили с Ови и его женой Настей, пока они не встретились с Уэйном и его женой Джанет за ужином во время одного из столичных круизов по Западному побережью. Две звезды также играли друг с другом в видеоигры.

«Алекс и я — хорошие друзья», — добавил тогда Гретцки. «Я думаю, что это здорово для игры и того, что он делает. Я сравниваю его только с двумя игроками, которых я знаю, Хорди Хоу и Марком Мессье, по тому, насколько он силен, как усердно он играет и что он сделал для сообществ, городов и лиге. А для Алекса, то, что он сделал для игры в России. Он много значил для этой страны, но он был. Это много значит и для наших матчей. Если он побьет мой собственный рекорд, я буду первым, кто стоять там и пожимать ему руку. Я думаю, что это здорово для нашего вида спорта. Я горжусь тем, чего я достиг. Рекорд».

Фото баннера: @aleksandrovechkinofficial / Instagram