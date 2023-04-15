У Louis Vuitton есть роскошная коробка для каждого Анджелено.

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Louis Vuitton приземлился в Лос-Анджелесе с Crafting Dreams, звездной выставкой изысканных аксессуаров, чемоданов, Objets Nomades и других товаров бренда. Чтобы просмотреть коллекцию или приобрести сделанный на заказ предмет в роскошной частной резиденции, где размещено всплывающее окно, посетители должны записаться на прием. Оказавшись на месте, гости увидят невиданные ранее превью новых коллекций, основные моменты показа коллекции Николя Гескьера осень-зима 2023, а также множество иммерсивных выставок и другие шоу.

Один из таких превью взят из «Кабинета курьезов». Марк Ньюсон Линия, включающая в себя чудо-багажник, скоро будет представлена ​​на Неделе дизайна в Милане. как неотъемлемая часть товарный знакСотрудничество с Newson свидетельствует о приверженности Louis Vuitton своему классическому стилю, а также о его способности внедрять инновации в более индустриальный дизайн. Коробка с твердым покрытием включает в себя 19 модульных кубов для хранения, а также несколько небольших карманов со скрытым задним отделением для хранения специальных предметов. Дизайнер будет на месте, изготавливая индивидуальные сундуки для клиентов, позволяя зрителям заглянуть внутрь процесса изготовления.

Также доступен Infinity Party Trunk с полным сервизом для шампанского, украшенный разноцветными точками художника Яёи Кусама, а также набор Vanity Mahjong, дебютировавший в США. Те, кто ищет меньший вид транспорта, могут приобрести сумки Capucine, Keepalls и Malle Maison Vendôme, который представлен в виде витрины магазина Louis Vuitton Place Vendôme в Париже. После сортировки аксессуаров и багажа гости могут перейти в галерею часов и ювелирных изделий или в комнату, демонстрирующую платья Аны де Армас, Джеммы Чан, Дженнифер Коннелли, Синтии Эриво, Фиби Дайневор и Софи на красном ковер. Тернер.

Crafting Dreams откроется с 12 апреля по 3 мая 2023 года в Лос-Анджелесе.