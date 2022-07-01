Фанат тратит 40 тысяч на инвентарь, чтобы спросить Nintendo о F-Zero

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Многие поклонники Nintendo отчаянно хотят новую часть популярной серии научно-фантастических гонок. F-ноль. Однако, как сообщается, только одному фанату удалось потратить более 5 миллионов иен (около 40 000 долларов) на акции Nintendo, что дало ему возможность спросить об этом японского издателя. F-ноль и его будущее непосредственно.

29 июня во время ежегодного собрания акционеров позвонил инвестор и спросил президента Nintendo Шунтаро Фурукаву, не хочет ли он Компания задумалась о том, чтобы вернуть полюбившиеся фанатам франшизы.особенно F-ноль. Прошло более 15 лет с момента последнего выхода сериала, и вот в чем вопрос Это привлекло внимание фанатов Отчаянно нуждаюсь в новой записи в будущем гоночном титуле. Теперь, благодаря новому отчету, мы знаем, кто задал этот вопрос и почему.

согласно с заинтересован в торговлеИнвестор, о котором вы спрашивали F-ноль Фанат Nintendo, который в феврале потратил 5,6 млн иен на 100 акций после продажи акций другой компании. Инвестор хотел остаться анонимным и известен просто под своим именем пользователя в Twitter: Momiji. Он описывает себя как «несгибаемый фанат».

«Я играю в игры Nintendo с детства, — объяснил Момидзи. изнутри. «Среди них я не могу насытиться этим чувством скорости F-ноль. «

Он сказал, что, пока он купил достаточно акций, чтобы попасть на собрание изнутри Не было гарантии, что будет задан вопрос. По его словам, задавать вопросы было «бонусом». Nintendo позже подтвердила это с помощью изнутри что для доступа к этим ежегодным собраниям акционеров требуется 100 или более акций.

После расспросов о F-нольруководитель Nintendo дал ответ, который был в основном «Спасибо за вопрос, но… нет».

«Очень сложно разрабатывать новые игры и воспроизводить, включая продолжение, для каждой игры Nintendo, которая востребована людьми», — сказал Фурукава в переводе, проверенном Момидзи. «Но мы очень благодарны и ценим ожидания наших болельщиков в отношении наших матчей».

Шинья Такахаши, генеральный директор Nintendo, был более оптимистичен, но он не далёк от чего-либо.

«Во время 77-го Очередного общего собрания акционеров в 2019 году нас спросили, есть ли планы по изменению Клуб Детективов Famicom Такахаши сказал в переводе с ВГК. «Это пример, когда мы уже активно разрабатывали такое название».

«Мы не можем сказать вам, есть ли планы переделать какую-либо конкретную игру в будущем», — продолжил Такахаши. «Но во время разработки мы всегда думаем о различных возможностях, которыми могут наслаждаться игроки».

Так что шанс есть, я думаю. Я не уверен, стоит ли этот ответ 40 000 долларов, но, по крайней мере, Момидзи до сих пор владеет акциями одной из самых известных компаний по производству видеоигр в мире. Может быть, это чего-то стоит!