Федеральное управление гражданской авиации заказало осмотр Boeing 777 после отказа двигателя

В субботу у самолета Boeing 777, эксплуатируемого United Airlines, отказал двигатель, в результате чего над Колорадо упали обломки.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) теперь требует проверки всех Boeing 777 с конкретной моделью двигателя.

United также объявила, что выведет из эксплуатации 24 действующих самолета, пока проводится аудит.

Посетите бизнес-раздел Insider, чтобы узнать больше.

В воскресенье глава Федерального управления гражданской авиации заявил, что ему необходимы «немедленные или интенсивные проверки» всех Boeing 777, оснащенных двигателями определенной модели, после всего лишь одного дня отказа двигателя и падения обломков над Колорадо.

«Мы проанализировали все данные по безопасности, доступные после вчерашней аварии, – сказал Стив Диксон, директор Федерального управления гражданской авиации. – На основе предварительной информации мы пришли к выводу, что интервалы проверки полых лопастей вентилятора, характерных для данной модели двигателя, должны быть увеличены». утверждение.

Речь идет о двигателе Pratt & Whitney PW4000, который, как сказано в заявлении, используется только на Boeing 777.

United Airlines, эксплуатант самолета, у которого отказал двигатель, объявила, что временно заземлит все 24 из своих 24 действующих Boeing 777, использующих эту модель двигателя.

В заявлении, предоставленном Insider, United заявила, что будет работать с Федеральным управлением гражданской авиации и Национальным советом по безопасности на транспорте, «чтобы определить любые дополнительные меры, необходимые для того, чтобы эти самолеты соответствовали нашим строгим стандартам безопасности и могли вернуться в строй».

В заявлении говорится, что United имеет 52 таких самолета, 24 действующих и 28 на хранении, и что их перемещение на землю должно лишь временно повлиять на небольшое количество клиентов.

Рейс 328 United из Денвера в Гонолулу, Гавайи, перевозил 231 пассажира и 10 членов экипажа, когда в субботу вскоре после взлета у него отказал двигатель. Боинг 777 начал сбрасывать обломки, некоторые из которых приземлились в жилых кварталах.

На одной из фотографий виден большой кусок мусора, которого больше ни у кого нет дома. На видео, сделанном пассажиром на борту самолета, был виден двигатель в полете.

Самолет вернулся в международный аэропорт Денвера и благополучно приземлился, ни о каких травмах ни от кого на борту не сообщалось, ни в результате падения обломков.

У вас есть совет по новостям? Свяжитесь с этим репортером по адресу [email protected]