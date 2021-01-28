Фенербахче Беко обыграл российские Химки в Евролиге

Стамбул

Турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче Беко» победил российского соперника «Химки» со счетом 107: 76 в матче Евролиги с Turkish Airlines в четверг, увеличив свою победу до восьми матчей.

Французская звезда «Фенербахче Пико» Нандо де Коло набрала 18 очков в матче с «Химками» в 23-м туре, который прошел на арене «Мейтчей» в Москве.

Игрок из Стамбула Лоренцо Браун набрал 17 очков и 6 передач.

Игрок команды «Фенербахче Пико» Ян Вайсли набрал 15 очков и 4 передачи.

Супруги Марко Годорик и Дейкон Пьер набрали по 14 очков.

Дома Джаррел Эдди набрал 10 очков.

Лучшим бомбардиром матча стал голкипер российских «Химок» Алексей Шевид с 29 очками.

У Шведа пять передач, но семь ходов

Другой российский голкипер Евгений Воронов набрал «Химкам» 11 очков.

Шевид и Воронов были единственными химчанами, достигшими двузначного числа.

В этом сезоне «Фенербахче Пико» одержал 13-10 побед / поражений.

Но «Химки» провалили сезон Евролиги неутешительно. В сезоне 2020/21 у московского клуба две победы, но 21 поражение.

В следующем раунде «Фенербахче Беко» сразится с российским «Зенитом» 5 февраля в Стамбуле.

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