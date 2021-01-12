Фильм студента Ле Руа отобран для участия в International Indie Short Fest | Стили жизни

LE ROY – Барретт Фандерберк, Le Roy Class 2020 и его видео «Eyesight» были отобраны для публикации и просмотра на Indie Short Fest, международном конкурсе фильмов в Лос-Анджелесе.
Он сказал: «Я в основном счастлив, что этот короткометражный фильм был выбран среди других студенческих фильмов, полных диалогов». «Я думал, потому что это не было основано на истории или какой-либо реальной истории, что это не будет выбрано, но я счастлив, что она сделала это, и для меня большая честь быть частью этого».
Фандерберк сказал, что его фильм попал на пять фестивалей, но Indie Short Fest первым отправил уведомления, а остальные будут позже в этом году.
Он сказал: «Идея фильма в начале была тем, что я видел в своей карьере на работе». «Я прохожу милю по городу большую часть дней недели и каждый раз нахожу все больше и больше деталей, и я хотел запечатлеть красоту того, что большинство людей упустило бы, если бы они пошли тем же путем.
“ Также в то время я увлекся классическим кинематографом и нашел фильм под названием “ Человек с кинокамерой ” режиссера Дзиги Вертова, российский документальный фильм 1929 года, который запечатлел ту же самую суть, что я хотел, показывая красоту вещей и их интерес. Большинство людей находят их повседневными в повседневной жизни ”. .
Вандерборк сказал, что начал запись в середине августа. Он проходил мимо водонапорной башни, и я думал, что это будет охлаждаться до кадра все под деревьями на вершине и видеосъемке его, чтобы показать движение ветвей деревьев и облака позади башни. Затем он нашел кадры, ракурсы и кадры, которые ему понравились, и набрал 10 секунд, а за четыре недели снял более 100 клипов.
Погружение Фундерборка в кинопроизводство началось в результате карантина; Он сказал, что ему нужно хобби, и подумал, что создание фильмов и кино было бы хорошим местом для начала, потому что он уже изучал фотографию с одиннадцатого класса в средней школе.
Все, чему Фундерберк учился, было с нуля, так как большинство его наставников работали через YouTube и сообщество кинематографистов.
Он сказал: «Хорошо учиться у других кинематографистов, у которых есть опыт, высокий и низкий, чтобы узнать как можно больше аспектов». Такие вещи, как частота кадров, выдержка, чувствительность ISO, диафрагма, соотношение сторон и другие функции и настройки. Я уже узнал о кадре, цвете и настройках камеры через фотографию, так что у меня действительно было быстрое начало, а остальное, что мне нужно было узнать, было опытом.
«Но главное, что я узнал, – это то, что вы можете лучше управлять вручную, будь то камера, освещение в вашей сцене и то, что вы можете кадрировать в кадре», – продолжил он. «Потому что, имея больший контроль над сценой, вы можете делать более творческий выбор самостоятельно».
Вандерборк также сказал, что звук и музыкальное оформление очень важны – это больше, чем просто хорошая картинка. Он сказал, что в фильме может быть лучшая картина в мире, но его сразу же вырежут из-за плохого звука, нарушающего снисходительность и отвлекающего зрителей.
Он объяснил, что причина, по которой мы получаем такие фильмы, как «Blair Witch Project», «28 дней спустя» и «Unfriended», заключается не в том, что они выглядят так, как будто были сняты на VHS, а в том, что у них хороший звук. Получение отдельного микрофона, который сделает свое дело, и даже дешевый микрофон за 5-10 долларов, подключенный к вашему телефону, сделает хороший скачок в общем качестве. «Если вы вложитесь в хороший звук, ваша аудитория будет более терпима к плохому изображению. Мы не говорим, что кадр плох сам по себе, но само качество изображения настолько низкое, что это обычно непростительно в мире фильмов и телевидения высокой четкости».
Вандерборк сказал, что среди режиссеров есть одна распространенная поговорка: «Не трогайте рыбу, если не умеете делать хороший рис». Это означает, что вы не сможете снять хороший фильм, если не знаете, как пользоваться камерой – сначала начните с малого и не пропускайте себя, пока не овладеете ремеслом. Маленький.
Это был первый раз, когда Фундерберк участвовал в кинофестивале, и в настоящее время он работает над короткометражным фильмом ужасов со своим другом, который будет главным актером. Он сказал, что закончил запись первой главы фильма и надеется, что она будет завершена в ближайшие месяцы.