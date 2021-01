«Вечные» будет первым фильмом от Marvel Studios, в котором будет изображен главный герой-гей (Фастос, которого играет Брайан Тайри Генри), но это решение, похоже, не устраивает могущественную евразийскую страну.

По словам депутата Госдумы Виталия Мелонова, полнометражный фильм нельзя показывать в национальных кинотеатрах. Мелонов сказал, что постановка была нацелена на «больных и плохих» людей и что его намерение состояло только в пропаганде ЛГБТК +.

Страна десятилетиями проводит политику против геев, бисексуалов и трансгендеров, и это не первый случай, когда консервативное российское правительство подвергает цензуре фильм. В 2017 году графство завоевало «Красавица и чудовище» из-за «откровенной» сцены, в которой безумец (Джош Гад) обменивается романтическими взглядами с другим персонажем.

В любом случае, актер Хаз Соломон сообщил новости о беспрецедентном выборе MCU, заявив, что фильм откроет новые горизонты в жанре супергероев.

«Я только что снял Marvel с первым супергероем-геем Вечных, – рассказал он New Now Next. «Мой персонаж женат на гомосексуальном супергерое Фастусе, которого играет Брайан Терри Генри. Мы представляем гей-семью, и у нас есть сын».

На вопрос, представят ли Вечные первый веселый поцелуй в спектакле о супергерое, Сулейман ответил:

«О да, конечно, это прекрасный и очень трогательный поцелуй. Все в группе плакали. Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой является неблагополучная семья. Брайан Терри Генри – великий актер, и он привнес столько красоты в эту роль. Однажды я увидел ребенка в его глазах, я думаю Для мира важно помнить, что есть гомосексуалисты, которые когда-то были детьми. Мы забываем об этом, потому что нас всегда изображают сексуальными или бунтарскими. Мы забыли войти в эту человеческую часть ».

Хаз Соломон

Планируемый к выпуску в ноябре 2021 года, фильм повествует о путешествии почти бессмертных существ, продукте эволюционного различия, которое породило человечество тысячи лет назад. Персонажи связаны со многими концепциями, которые уже были представлены в предыдущих фильмах о вселенной, от Небожителей (которые появились в «Стражах Галактики») до Таноса, мать которого была одной из его жертв.

В числе актеров – Анджелина Джоли (Тхэйна), Сальма Хайек (Аджак), Камилла Нанджиани (Кинго), Лорен Редлав (МакКарри), Брайан Терри Генри (Фастус), Лия МакХью (Спрайт), Дон Ли (Гильгамеш), Джемма Чан (сериал) ))), Кит Харрингтон (Темный рыцарь), Барри Хоган (Дрюиг) и Ричард Мэдден (Икарис).

