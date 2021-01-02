2 января, 2021

Финансы: новогодняя ночь для Федерико Беллегрино

Arzu 2 января, 2021 1 min read
Сообщение от Дэвид Беллегрино В

Чемпион из Нуса доминирует в стартовом темпе Тур де Ски в Валлмастере.

Новый год как король Федерико Беллегрино. Нусин Чемпион Доминил в свободном техническом спринте Хвостовая горчица Он открылся Небесный тур. Астинская долина оказалась успешнее русской Александр Польшунов.

Новый год для Федерико Беллегрино

Федерико Беллегрино Он установил лучшее время для немедленной квалификации. Он занял второе место в четвертьфинале. Александр Польшунов, Победитель последнего Тур де Скай.

Полицейский Аста-Вэлли Он легко выиграл полуфинал, опередив француза. Ричард Джо. Третье и четвертое место для россиян Польшунов е Клеб РеддивикРискнет удачу неудачник.

Французы вышли вперед в финале Лукас Санават, Беллегрино Он был в опасности упасть у подножия первого подъема, но смог остановиться.

Розонеро выскочила вперед в последней части первого круга и побежала. Chicco Он вышел на финальную прямую с хорошей разницей, поднял руки и выиграл. Александр Польшунов Он занял второе и третье место Ричард Джо.

Шестнадцатый центровой чемпионата мира для Чико

Федерико Беллегрино, Который уже забивал в Давосе и Дрездене, одерживает третью победу в сезоне. Блю совершает 16 личных попаданий Кубок мираИли же. 32 этапа (15 секунд и 1 третье место).

В четвертьфинале Франческо де Фабиани, Крета Лоран и Элиза Брокар заняли 22-е, 12-е и 27-е места соответственно.

Франческо де Фабиани, Заняв 21-е место в квалификации, остановился в четвертьфинале.

То же самое правило применяется к двум Валле-де-Аста в начале. Creta Laurent, Занял 12-е место в квалификации и 3-е место в своей батарее. Элиза ПрокардВ четвертьфинале он финишировал шестым.

Беллегрино: Излучение солнечного света

«Я хорошо тренировался за Рождество и старался быть здоровым, – сказал Беллегрино после церемонии награждения, – я чувствовал себя немного напряженным, но я сделал это сам».

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В первый день года мысли Chicco возвращаются к трудному моменту, который мы переживаем, особенно в Италии: «Я надеюсь, что в этот трудный момент будет луч солнца».

(дп)

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