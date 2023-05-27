Франкитти рассматривается как потенциальный кандидат на пост главы ВМФ, и она станет первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.

Морская война

ВАШИНГТОН. Заместитель начальника военно-морских операций адмирал Лиза Франкитти широко рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост начальника военно-морских операций. Это назначение сделало бы ее первой женщиной, возглавившей военно-морской флот, и первой женщиной, занявшей пост начальника военно-морского флота. член Объединенного комитета начальников штабов.



Всегда существует вероятность того, что все может измениться до тех пор, пока Белый дом не сделает публичное заявление, но в последние недели обозреватели ВМС и аналитики в области обороны, которые говорили с Breaking Defense, широко сошлись во мнении, что Франкетти получит зеленый свет.

Если его выберут и подтвердят, он последует за адмиралом Майклом Гилдеем, бывшим командующим 10-м флотом, чье назначение четыре года назад на пост главнокомандующего ВМФ было удивительным и относительно неожиданным, которому предшествовало скандал Это вынудило первого кандидата в Белый дом выйти из процесса.

Франкетти, уроженка Рочестера, штат Нью-Йорк, является профессиональным офицером надводных боевых действий и лишь одной из немногих женщин-офицеров с четырьмя звездами в армии США. Ранее она занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов и командовала Шестым флотом США.

Заняв должность VCNO в сентябре 2022 года, Франкитти стала второй женщиной, занявшей этот пост после ныне ушедшего в отставку адмирала Мишель Ховард. Она была менее заметна на публике, чем ее босс Гилдей, которого чаще всего видели во время этого. слушания в конгрессе, Плюс основной доклад на ежегодном авиационно-космическом салоне в начале этого года и интервью в марте. Новости Си-Би-Эс В него входят самые высокопоставленные женщины-офицеры Пентагона.

Во время интервью CBS News Франкитти вспомнила, как во время ее первого развертывания командир ее корабля сказал ей, что он не хочет, чтобы женщины были на борту, и был полон решимости увидеть, как она потерпит неудачу.

Очевидно, этого не произошло, поскольку Франкитти поднялся по служебной лестнице и в период с 2018 по 2020 год командовал Шестым флотом США, базирующимся в Неаполе, Италия.

В качестве начальника она отвечала за силы в Черном море и вокруг него, особенно вблизи российского флота. Во время интервью 2019 г. Новости обороныОна описала свой собственный опыт общения с русскими в то время как в значительной степени «профессиональный», за исключением одного «взаимодействия в самолете», которое она сочла «непрофессиональным».

«Мы работаем в международных водах, — сказала она тогда. Русские действуют в международных водах. Я ожидаю, что мои войска и российские силы будут в безопасности и будут профессиональны. Все военно-морские силы имеют право и обязаны действовать профессионально на море».

Опыт работы в Средиземном море и рядом с российским флотом будет как никогда важен, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину. Буквально на этой неделе в Твиттере появилось множество сообщений, подтверждающих, что Украинцы использовали беспилотные боевые корабли Атаковать флот ВМФ России.

Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Тихоокеанским флотом США и выпускник знаменитой Школы службы TOPGUN, широко известен как еще один главный претендент на звание CNO.

Один из вопросов, на который стоит обратить внимание, заключается в том, как Франкетти строит отношения с отраслью, поскольку у Гилдэя было несколько публичных столкновений с оборонным сектором. Адмиралтейство лоббировало оборонных лоббистов, чтобы они искали самолеты, которые «не нужны» ВМФ, и публично призвало некоторых судостроителей к тому, что они не смогли достаточно быстро вывести служебные корабли из ремонта.

Адмирал Линда Фэган, командующий береговой охраной, стала первой женщиной, возглавившей подразделение вооруженных сил в июне 2022 года. Однако береговая охрана не входит в состав Объединенного комитета начальников штабов и подчиняется Министерству внутренней безопасности.

Веб-сайт CNO — это лишь одно из ряда предстоящих изменений в Объединенном комитете начальников штабов. Белый дом в четверг официально назначил генерала ВВС С. К. Брауна следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов, обойдя другого претендента, генерала морских котиков Дэвида Бергера. Сам Бергер вскоре уйдет в отставку, оставив еще одно свежее лицо на заседаниях Объединенного комитета начальников штабов. А в конце апреля Байден назначил заместителя начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа командующим этой службой.